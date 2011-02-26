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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

کشتی جام تختی - کیش/

تنها ملی‌پوش تیم ایران قهرمان وزن 55 کیلوگرم شد

تنها ملی‌پوش تیم ایران قهرمان وزن 55 کیلوگرم شد

در پایان مسابقات وزن 55 کیلوگرم رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی حسن رحیمی به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای وزن 55 کیلوگرم مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی حسن رحیمی تنها ملی پوش تیم ایران در این رقابتها به مقام قهرمانی وزن 55 کیلوگرم رسید.

در دیدار فینال "جان هاک جین" از کره شمالی با نتیجه 5 بر یک مقابل حسن رحیمی از ایران شکست خورد و به مدال نقره  دست یافت. در دیدارهای  رده بندی نیز یاسر حیدرقلی نژاد از ایران و میخائیل ایوانف از روسیه به ترتیب با شکست تسوگت باتار دامدین از مغولستان و روبرت اوکوروکوف از روسیه به مقام سوم رسیدند.

سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام تختی با حضور 112 کشتی گیر از کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، ترکیه، قرقیزستان، کره شمالی و مغولستان در سالن المپیک جزیره کیش در حال برگزاری است.

کد مطلب 1262067

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