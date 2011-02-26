تولید کنندگان طلا باید کد استاندارد ملی را در تولید خود ثبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نظر به اجباری بودن قانون استاندارد عیار مصنوعات طلا در کشور و ضرورت اخذ کد شناسایی استاندارد و پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی تولید کنندگان و حک آن روی تمامی مصنوعات طلا، ضروری است شهروندان نیز هنگام خرید مصنوعات طلا به داشتن کد استاندارد ملی آن توجه کنند تا در صورت تضییع حقوق‌شان، امکان پیگیری از سوی مقامات ذی‌ربط وجود داشته باشد.

این اداره کل در ادامه اطلاعیه خود آورده است: تمامی مصنوعات طلای تولیدی در این استان باید دارای کد شناسایی استاندارد و نشان استاندارد ملی ایران به شکل E باشند.

کد شناسایی برای هر استان با حرف اول نام لاتین آن استان و برای استان اصفهان با حرف E و یک عدد چند رقمی آغاز می‌شود.

همچنین تولید کنندگان و توزیع کنندگان مصنوعات طلای بدون کد شناسایی و علامت استاندارد و یا با عیار پائین‌تر از حد استاندارد، متخلف محسوب می‌شوند و در صورت مشاهده طبق قوانین و مقررات سازمان استاندارد با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

همچنین عیارهای رسمی کشور در خصوص مصنوعات طلا 750 یا 18 ، 833 یا 20 و 916 یا 22 قسمت در هزار تعیین شده است.

به گزارش مهر، بر همین اساس اداره کل استاندار استان اصفهان از شهروندان اصفهانی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و وجود شکایت، مراتب را به واحد رسیدگی به شکایات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان از طریق شماره تلفن 7-6819091 اعلام کنند.