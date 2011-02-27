هزینه تولید در ایران 500 درصد بیشتر از رقیبان در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود اسلامیان شامگاه شنبه در جمع صنعتگران اصفهانی افزود: در حال حاضر از لحاظ ساختاری و سرمایه گذاری در اصفهان اقدامات قابل توجهی به انجام رسیده و در هر رشته‌ای تعداد زیادی از صنایع راه اندازی شده و همه این واحدها برای انجام تحول آماده هستند.

وی تولید را همانند بدن انسان دانست و ادامه داد: اگر جریان خون درست به بدن برسد، سیستم دفاعی بدن مشکل را مرتفع خواهد کرد و در سیستم اقتصادی نیز مبحث اصلی مسائل بانکی است و باید ما خودمان را در همه بحثها مسائل نقدینگی را همانند خلیج فارس نکنیم.

وی با اشاره به در بانکهای حاشیه خلیج فارس بهره بانکی بین صفر تا هشت است، ادامه داد: این در حالیست که این آمار در ایران حداقل 17 تا 24 درصد است.

اسلامیان ادامه داد: در هر صورت در کشور ما 300تا 500 درصد هزینه مالی تولید کنندگان نسبت به رقیبان زیادتر است.

کل نظام تولید کشور باید بدود تا بانکها ساختمان جدید بسازند

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در صورتیکه دغدغه کشور تولید و اشتغال است، این در حالیست که اکنون باید کل نظام کشور بدوند تا بانکها ساختمان جدید بسازند.

اسلامیان تصریح کرد: انتظار ما از دولت رفع این مشکل است و در صورتیکه این مهم مرتفع شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

اسلامیان همچنین در ادامه سخنان خود از وزیر صنایع و معادن خواست تا اختیارات و مشکلات صنایع به صورت منطقه‌ای دنبال شود و خاطرنشان کرد: در صورت تحقق چنین امری وضعیت صنایع قابل رصد کردن است چراکه در شرایط موجود این امر قابل رصد کردن نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار داشت: انتظار می‌رود تا در این عرصه اختیاراتی به استانها داده شود که واحدهایی که پول در راه اشتغال هزینه کرده‌اند را کمک کنیم و اگر کسی سوء استفاده کرده او را به دادگاه معرفی کنیم.