سازمانهای مردم نهاد بانوان کشور گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شرف الدین عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری این نشست در ساری، از برگزاری نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد بانوان با حضور استانهای گلستان، قزوین، سمنان ،‌قم و مازندران در 11 الی 12 اسفندماه سال جاری در مرکز استان مازندران خبر داد.

وی افزود: به منظور بررسی و شناسایی قابلیت ها و بهره گیری از ظرفیت های موجود سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده و جلب همکاری آنها در رفع مشکلات و مسائل مبتلا به امور زنان خانواده به ویژه در زمینه های تحکیم بنیاد خانواده، جنبش و بیداری و جریان شناسی مسائل روز،‌مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری تعدادی از سازمانهای مردم نهاد در 6 منطقه از کشور اقدام به برگزاری سلسله نشست های تخصصی تعامل و گفتگوی مرکز با سازمانهای مردم نهاد کرده است.

شرف الدین گفت: این نشست در تاریخ 11 الی 12 اسفند ما ه سال جاری در ساری برگزار می شود.

وی افزود: این نشست دو روزه با موضوعاتی از قبیل رسانه و بحران هویت، انسان و دغدغه آرامش، جریان شناسی مسائل روز، آسیب شناسی اعتقادات و باروهای دینی در نوجوانان و جنبش بیداری با حضور مقامات کشوری در محل کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استان برگزار می شود.