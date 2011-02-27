اصفهان قائم مقامی ستاد تسهیل صنایع را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر محرابیان شامگاه شنبه در جمع صنعتگران استان اصفهان افزود: تحقق این مهم به این معناست که ستاد می‌تواند به طور مرتب جلسه تشکیل دهد و مسائل صنعت را بررسی کند و در واقع این ستاد شرایطی را برای اصفهان فراهم می کند تا بیش از گذشته بتواند در عرصه صنعت فعالیت داشته باشد.

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: استان اصفهان همواره در طول تاریخ و در اعصار مختلف استانی پیشرو و فرهنگ ساز بوده و چنانچه در حوزه‌های مختلفی چون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیشتاز بوده است و در عرصه هنر و اندیشه نیز نخبگان اصفهان تأثیرات فراوانی را در فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی داشته‌اند.

عدالت اقتضا می کند به اصفهان بیش از گذشته توجه کنیم

محرابیان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اصفهان نشان داده که اگر دولت، نظام و بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند این سرمایه گذاری را به نحو مطلوب به ثمر می‌رساند لذا عدالت اقتضا می کند به اصفهان بیش از گذشته توجه کنیم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در اصفهان به رغم سرمایه گذاری فراوان نقاط محرومی وجود دارد که محرومیت این مناطق در سطح کشور مثال زدنی است.

محرابیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در طرح هدفمند سازی یارانه‌ها موضوع سودهای بانکی نیز از جمله مسائلی است که توسط رئیس جمهور مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: امروز در کشور این نیت و این اراده به طور کامل وجود دارد و رئیس جمهور نیز چندین مرتبه گفته اولین اقدام دولت پس از طرح تحول موضوع بانکهاست.

وزیر صنایع خطاب به فعالان صنعتی گفت شما باید در حوزه اقتصاد نظرات کارشناسی شده و سازنده خود و نظراتی که مبتنی بر اصول علمی و در مسیر اعتلای اقتصادی کشور است را مطرح کنید.

محرابیان با اشاره به اینکه امروز در یکی از روزنامه‌ها مسئول یکی از بانکها گفته بود باید سود بانکی را افزایش داد، گفت: اگر قرار باشدچند مدیر که پیام طرح تحول را دریافت نکرده اند مطالبی را مبنی بر افزایش سود مطرح کنند باید گفت چنین حرفی بی معنا است و باید به این موضوع توجه شود.

صندوق توسعه ملی در سال 1390 راه اندازی می‌شود

وی در ادامه سخنان خود خطاب به فعالان صنعتی اصفهان گفت: در جریان هستم که در حال حاضر از لحاظ نقدینگی فشارهایی بر شما وارد است که انتظار می‌رود با تصمیمات دولت شاهد شرایط خوبی در سال 1390 باشیم که اولین موضوع در این عرصه صندوق توسعه ملی است که تفاوت جدی با حساب ذخیره ارضی دارد.

محرابیان با اشاره به اینکه امروز مبلغ قابل توجهی در این صندوق وجود دارد اظهار داشت: در سال جاری به سبب نبود قانون ما نتوانستیم حتی یک دلار از این مبلغ را برداشت کنیم و این صندوق یک این یک دستمایه بزرگی برای رشد صنعت است.

وزیر صنایع خاطرنشان کرد: اکنون در نظر داریم طرح‌های آمایشی صنعتی کشور را در رشته‌های مختلف با روشهای انگیزشی از طریق این صندوق به ثمر برسانیم.

اصفهان باید طراحی یک خودرو در تراز جهانی را در برنامه کاری خود قرار دهد

محرابیان در ادامه سخنان خود با اشاره به توانایی بالای صنعتگران اصفهانی گفت: از صنعتگر اصفهان می‌خواهیم با پشتیبانی کامل دولت و با تسهیلاتی که برای شما پیش بینی نموده و بلوکه می‌کنیم برای تولید یک خودرو در تراز عالی جهانی و در یک فرم ایرانی اقدام نمایید.

وی ادامه داد: البته این شرکت نباید در قالب شرکت ایران خودرو یا سایپا باشد بلکه باید یک شرکت مستقل و با افقی بالاتر حرکت کند و اگر گفته می‌شود بازار اشباع است این حرف غلطی است.

امکان واردات پنبه از همه کشورها وجود دارد

وزیر صنایع در ادامه سخنان خود در پاسخ به صنعتگران گفت: امکان واردات پنبه که قبلا فقط از ازبکستان مقدور بود اکنون برای همه کشورها با رعایت شرایط و شرایط قرنتینه مقدور شد که به زودی مطرح می‌شود.

وی با اشاره به فشارهایی که امسال به نساجی کشور وارد شد گفت: پیشنهادی در این خصوص مطرح شده است که مرحله اول آن به تصویب رسیده و آن این است که یک سال برای صنعت نساجی بتوان معافیت مالیاتی گرفت تا از این طریق برخی از هزینه‌هایی را که پرداخت شده است جبران شود.

محرابیان خاطرنشان کرد: در صنعت نساجی کشور اتفاقات قابل توجهی افتاده است چنانچه بالاترین میزان صادرات نساجی در مقایسه با گذشته را اکنون داریم و واحدهایی در کشور وجود دارند که اکنون واحدهای نمونه در سطح بین‌الملل محسوب می‌شوند.

وزیر صنایع و معادن همچنین اظهار داشت: در خصوص حد اعتباری بانک صنعت و معدن نیز پیشنهاد می‌دهم که حد اعتباری این بانک دو برابر شود.