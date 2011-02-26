مسابقات قرآن و عترت دانشگاههای آزاد منطقه سه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، نماینده ولی فقیه در مازندران بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاح این مراسم گفت: حدیث ثقلین از جمله احادیث روشن و مبرهن در دین اسلام است که به طور واضح و روشن بهره مندی از قرآن و عترت را برای رستگاری بیان می کند.

آیت الله نورالله طبرسی افزود: جامعه سعادتمند جامعه ای است که قرآن، عترت، قانون و رجال قانونمند را با هم داشته باشد.

وی اظهار داشت: قانون قرآن از جمله قوانین حاکم بر جامعه است که یکی است و تغییر بردار نیست.

وی با اشاره به تغییرات مختلف در جهان و بروز اختلافات و تضاد عقیده ها خاطر نشان کرد: بروز بسیاری از اختلافات و درگیری ها در جهان از بی دینی و یا عدم عمل درست به دین است.

طبرسی بیان داشت: امتیاز مکتب اسلام در آن است که قانون آن شک بردار و زایده افکار بشریت نیست و به همین دلیل ماندگاری دارد و برای تمام نسل ها و اعصار قابل فهم است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: بهره مندی از قرآن و دستوران عترت و قرآن در جامعه از شرط های لازم برای سعادت است که نباید نادیه گرفته شود و با ملاک های غربی سنجیده شود.

دبیر منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز گفت: دانشگاه آزاد تنها به بعد آموزشی و پژوهشی توجه ندارد بلکه اعتقادات و ارزش های دینی نیزاز مهمترین رویکردهای ما در این دانشگاه برای دسترسی به تعالی و شکوفایی است.

محمد صالحی بیان داشت: رسیدگی به امور فرهنگی و دینی در راستای امور آموزشی مورد توجه دانشگاه آزاد اسلامی است و در این راستا توفیقات بسیار ارزشمندی تا کنون حاصل شده است.

حجت الاسلام سید حسین ابراهیمیان، نماینده ولی فقیه در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران نیز خاطر نشان کرد: قرآن برنامه و کتاب روشنی در جهت تعالی بشریت است و باید به درستی از آن بهره برداری شود.

وی اضافه کرد: برای هدایت انسان نیروهای درونی و بیرونی در دستیابی یه تعالی و تکامل در نظر گرفته شده که باید با هم در جهت رشد بکار گرفته شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا گفت: این دوره از مسابقات با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان منطقه سه کشور یعنی مازندران وگیلان برگزار می شود که امیدواریم در سطح بسیار بالای قرآنی باشد.

سید مهدی احمدی ادامه داد: شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت منطقه سه کشور در بخش شفاهی ترتیل، حفظ، قرائت و اذان و با حضور برادران و خواهران شرکت کننده تا عصر فردا در اردوگاه بادله ساری برگزار می شود.