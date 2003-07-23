زماني مي رسد كه همگان به حق مقاومت ما بر ضد صهيونيستها اعتراف كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبد العزيز الرنتيسي امروز چهارشنبه در گفتگوي تلفني با شبكه خبري الجزيره گفت : تصميم امروز دشمن صهيونيستي در عدم آزادي اعضاي حماس و جهاد اسلامي را پيش پيني مي كرديم .

" كميته وزارتي ويژه امور اسيران فلسطيني كابينه رژيم صهيونيستي امروز به رياست شارون نخست وزير اين رژيم اعلام كرد كه 350 اسير فلسطيني را به استثناي اسيران حماس و جهاد اسلامي آزاد مي كند"

وي افزود: ما بر اساس آتش بس اعلام شده تا سه ماه به دشمن صهيونيست مهلت مي دهيم تا تمام اسيران فلسطيني را آزاد كند زيرا يكي از شرايط مهم ما براي آتش بس ، اين مساله بود.

الرنتيسي گفت : ما همچنان براي حفظ آتش بس فرصت مي دهيم .

وي با بيان اينكه اسراييلي ها مي خواهند امنيت خود را به امنيت فلسطيني ها گره بزنند ، گفت : كساني كه دم از صلح مي زنند بايد بدانند كه حماس اساسا با صلح مخالف نيست بلكه با تسليم شدن در برابر خواسته هاي رزيم صهيونيستي مخالف است .

الرنتيسي تصريح كرد: ما مي خواهيم به آنهايي كه كه فكر مي كردند دشمن صهيونيستي به صلح مي انديشد ، ثابت كنيم كه ما تعهدات خود د رقبال آتش بس را نقض نكرده ايم و اين اسراييل است كه از زير تعهدات خود شانه خالي مي كند، آن وقت همگان به حق ما بر ادامه مقاومت بر ضد اين دشمن مهر تاييد خواهند زد.

اين عضو برجسته حماس گفت : ما تاكيد كرده ايم كه بايد همه زندانيان فلسطيني آزاد شوند يعني حتي اگر اعضاي حماس و جهاد اسلامي آزاد شوند و ديگر اسيران فلسطيني مانند اعضاي جنبش فتح آزاد نشوند ، نشان دهنده نقض آتش بس از سوي دشمن است و ما اسراييل را مسوول اصلي شكست آتش بس مي دانيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه عدم آزادي اسيران عضو حماس و جهاد و تداوم نقض آتش بس از سوي اسراييل ، حماس چه اقدامي انجام خواهد داد؟ گفت : حماس براي يك مدت سه ماهه با آتش بس مشروط با صهيونيستها موافقت كرده است و ما شارون را مسوول نقض آن مي دانيم .

وي تصريح كرد: در صورت تداوم تجاوز صهيونيستها به مناطق فلسطيني و جنايت بر ضد مردم فلسطين و ادامه بازداشت آنها ، ما خود اين آتش بس را لغو خواهيم كرد.

الرنتيسي در مورد نقض مفاد آتش بس از سوي اسراييل و موضع ابومازن گفت : واقعيت اين است كه ابومازن به موضع حماس و حسن نيت ما حتي قبل از اعلام آتش بس آگاه بود ما شكست احتمالي آتش بس را متوجه اسراييل مي دانيم .

