به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار با رئیس و معاونین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با تأکید بر اینکه اسلام به هیچ وجه به موضوعی از منظر سکولار و خالی از معنویت نگاه نمی‌کند، گفت: تبلیغ ایران در عرصه گردشگری نباید منهای اسلام باشد.



وی در ادامه با بیان اینکه احیای آثار باستانی و مذهبی کار بسیار خوب و مقدسی است، اظهار داشت: احیا، تبلیغ و شناساندن آثار تاریخی ایران نباید به گونه‌ای باشد که دیگران فکر کنند ما با این کار تبلیغ صوفی‌گری و... می‌کنیم و اسلام نیز تاکید دارد در کار‌ها باید معنویت و مادیت با هم همراه باشد.



در قرآن 7 بار عبارت در زمین گردش کنید تاکید شده است



نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصل مسئله مسافرت، سفر، گردشگری و احیای آثار فرهنگی مسئله بسیار مهم دینی، اسلامی و اجتماعی است، تصریح کرد: در قرآن کریم نیز 7 بار کلمه سیرو فی الارض به معنی اینکه در زمین حرکت کنید و آثار گذشتگان را در نظر بگیرید آمده است و این چند فایده دارد.



عبرت آموزی و آشنایی با تمدن و فرهنگ گذشتگان از مهم‌ترین آثار سفر



وی در ادامه گفت: عبرت آموزی مهم‌ترین فایده آن است که ببینیم گذشتگان از نظر تمدن و فرهنگ در چه وضعیتی بوده‌اند و تاکید بر حرکت در 7 جای قرآن آمده است و این در حالی است که در گذشته اوضاع به این شکل نبوده چون مسافرت‌ها تا این حدصورت نمی‌گرفته و انسان‌ها اطلاع زیادی از ملت‌های دیگر نداشتند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: با گردش در احوالات ملل دیگر باید سنت‌ها، درد‌ها، عادت‌ها و برنامه‌هایی که در کشورهای دیگر وجود دارد را دید و عبرت گرفت.



وی در خصوص دیگر فواید سفر گفت: اول از همه اینکه سفر نوعی تفریح است که غم و غصه‌ها را برطرف می‌کند، همچنین مسافرت وسیله‌ای برای امرار معاش و بهبود وضعیت معیشتی برخی افراد است.



در سفر انسان با افرادی که دارای مجد و حسنه هستند آشنا می‌شود



این مرجع تقلید ادامه داد: با سفر انسان علم پیدا می‌کند و با مطالعه آثار گذشتگان پی می‌برد که آنان از نظر علم، تمدن و فرهنگ در چه پایه‌ای بوده‌اند، به علاوه تشخیص صحیح از نا‌صحیح و درست از نادرست را یاد می‌گیرد، همچنین در مسافرت انسان با افرادی که دارای مجد و حسنه هستند آشنا می‌شود.



نوری همدانی در پایان خاطرنشان کرد: در عبرت گرفتن از آثار گذشتگان نیز مطالب فراوانی نهفته است و انسان را با سنن و قوانین پیشینیان آشنا می‌کند.