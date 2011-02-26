تکرار اقدامات مبارک پیش از سرنگونی/ تلاش آمریکا برای مهار قیام مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل جنبش حق بحرین و از رهبران برجسته مخالفان، اعلام کرد برای گفتگو و اتحاد مخالفان با یکدیگر و تاکید بر ضرورت وحدت شیعیان و اهل تسنن به این کشور باز می گردد.

"حسن مشیمع" در گفتگو با شبکه العالم گفت : امروز پس از رسیدن به بحرین در میدان اللؤلؤه منامه و در جمع تظاهرکنندگان سخنرانی کرده و بر ضرورت وحدت و تحقق همه مطالبات معترضان تاکید خواهم کرد.

وی افزود: من یکی از مخالفان در بحرین هستم و در چنین شرایطی باید در صحنه حضور داشته باشم، و در کنار دیگر گروه های سیاسی و به ویژه مردم که در این راه جانفشانی کردند، بایستم.

مشیمع تاکید کرد: مردم بحرین جانفشانی های بسیاری کردند و آماده اند برای رسیدن به حقوقشان، بیش از این نیز تلاش کنند.

دبیرکل جنبش حق بحرین با بیان اینکه خود را برای هرگونه احتمالی در بحرین آماده کرده، گفت : دولت هیچگونه تضمینی درباره بازداشت من نداده، و دراین مورد تنها عفو پادشاه و اظهارات دادستانی درباره امکان ورود من به بحرین اعلام شده است.

مشیمع افزود: مهمترین موضوع در این مرحله حساس وحدت همه اقشار مختلف مردم، از جمله شیعیان و اهل تسنن است، به صورتیکه همه مردم و گروه های سیاسی موضعی مشترک و واحد اتخاذ کنند.

تلاش آمریکا برای کنترل اعتراضات در بحرین

وی با بیان اینکه بحرین مانند دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، هم پیمان مهم و نزدیک آمریکا به شمار می آید، تاکید کرد: سفر مسئولان ارشد آمریکایی به بحرین برای توصیه به حکام این کشور جهت دادن برخی امتیازها و ایجاد تغییراتی در کشور است، تا از این راه بتوانند از شدت اعتراضات و تظاهرات بکاهند.

مشیمع خاطرنشان کرد: آمریکا و انگلیس به دنبال گرفتن حقوق ملتها نیستند، بنابراین خود ملتها باید با ثبات و پافشاری بر مواضع، حقوقشان را به دست بیاورند.

مشیمع در ادامه ترمیم کابینه را اقدامی ظاهری و بی فایده دانست و گفت : این اقدام پادشاه بحرین در برابر مطالبات مردم بسیار اندک و ناچیز است، ترمیم کابینه اقدامی ظاهری است که هیچ تغییری در اوضاع کنونی کشور ایجاد نمی کند.

وی افزود: اقدامات دولت تا کنون فقط برای کاستن از خشم مردم بوده است، ولی ملت بحرین مصمم است تا همه مطالبات خود را عملی کند، به صورتی که خودش در صحنه سیاسی کشور تصمیم گیرنده باشد.

تغییر کابینه دولت بحرین، تکرار اقدامات مبارک پیش از سرنگونی

دبیرکل جنبش حق بحرین تغییر برخی وزرا را تلاشی از سوی دولت برای دور زدن مخالفان و کاستن از شدت اعتراضات مردمی عنوان کرد و گفت : مبارک نیز پیش از سرنگونی در برخورد با مخالفان چنین تصمیمی گرفت، ولی همانگونه که ملت مصر بر خواسته هایش پافشاری کرد، ملت بحرین نیز از خواسته هایش کوتاه نخواهد آمد.

ملت بحرین، ترمیم کابینه را مردود می داند

از سوی دیگر نماینده پارلمان بحرین، با اعلام برکناری برخی از وزرا از سوی پادشاه بحرین ، مخالفت مردم با ترمیم کابینه را موجه دانست.

" عبدالمجیدالسبع " به العالم گفت : دیروز صدها هزار نفر از مردم بحرین در تظاهرات گسترده ای که با حضور همه گروهها و اقشار جامعه برگزار شد خواستار برکناری فوری دولت و نه ترمیم کابینه شدند.

وی همچنین افزود: این تظاهرات یک همه پرسی بود مبنی بر اینکه دولت کنونی غیرقانونی است و باید فورا برکنار شود.

السبع خاطر نشان کرد: با مشاهده کشورهای دموکراتیک می بینیم که قبل از برگزاری چنین تظاهرات گسترده ای دولت بی درنگ سقوط می کند؛ اما دولت تمامیت خواه بحرین با وجود همه اعتراضات مردم همچنان به حکومت ادامه داده و خودش را قوی ترین دولت می داند.

وی افزود : ملت بحرین تا زمان سرنگونی دولت به تظاهرات و اعتراض خود ادامه خواهند داد و دولت فعلی را به زودی ساقط خواهد کرد .