محمد پارسا در گفتگو با مهر از برگزاری نشست مشترک بین نمایندگان کارگران کشور و وزیر کار و امور اجتماعی در هفته جاری خبر داد و گفت: در این نشست مشترک رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر حضور خواهند داشت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در قالب این نشست موضوع آغاز ثبت نام از کارگران مشمول دریافت سهام عدالت بررسی و در مورد زمان دقیق آن گفتگو خواهد شد.

پارسا با تاکید بر اینکه وزیر کار در روزهای گذشته از اتمام مقدمات اولیه شروع ثبت نام از کارگران برای دریافت سهام عدالت سخن گفته است، افزود: به نظر می رسید تاکنون باید کار ثبت نامها آغاز شده باشد که با کمی تاخیر مواجه شد.

این مقام مسئول در حوزه کارگری کشور خاطر نشان کرد: در این باره با وزیر کار و امور اجتماعی نشستی را برگزار خواهیم کرد که انتظار داریم طی آن آخرین اقدامات و برنامه آینده این کار تشریح شود.

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برخی دیگر از مسائل روز جامعه کارگری کشور نیز در این نشست مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

پارسا خاطر نشان کرد: البته در مورد وضعیت بودجه تامین اجتماعی نیز مسائلی با وزیر کار و امور اجتماعی مطرح خواهد شد.