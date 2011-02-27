پروژه ای روی خط وعده ها / مدیر شرکت گاز: علت را از هوا بپرسید!

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرستان دلفان، برای سومین سال پی در پی باز هم گازرسانی به روستای برخوردار شهرستان دلفان افتتاح نشد تا بازهم با وجود وعده های مسئولان شهرستان دلفان در سیمای استانی و مطبوعات مختلف مبنی بر وصل شدن گاز این روستا و روستاهای دیگر تا ۲۲ بهمن ماه سالجاری این پروژه به سرانجام نرسد.

یکی از روستائیان ساکن برخوردار در این رابطه خواستار توجه بیشتر مسئولان برای گازرسانی به این روستا شد و گفت: متاسفانه این طرح سه سال است که به عنوان طرح آماده بهره برداری از زبان مدیران منطقه به اطلاع عموم مردم می رسد ولی تا کنون که سه سال از این وعده ها می گذرد به بهره برداری نرسیده است.

وی دادن وعده به مردم و عملی نشدن آن را موجب دلسری مردم منطقه خواند و گفت: چرا هیچ دستگاه و یا مسئولی در استان پیگیر وعده های محقق نشده مدیران شهرستان دلفان نمی شود؟

عکسها تزئینی است

یکی دیگر از ساکنان این روستا نیز اظهار داشت: با وجود اینکه برخوردار یکی از روستاهای پرجمعیت شهر نورآباد است و لوله اصلی گاز از داخل آن می گذرد و از طرفی هم گاز کشی به آن از مصوبات سالهای قبل است همچنان از این نعمت بی بهره است و مردم مجبورند هزینه های بسیار بالایی را برای تهیه سوخت های جایگزین بپردازند.

وی ادامه داد: البته این مشکل فقط به برخوردار و روستاهای اطراف آن محدود نمی شود چرا که در تمام شهرستان دلفان با نزدیک به ۴۰۰ روستا تعداد روستاهای گازکشی شده حتی از انگشتان دست هم کمتر است.

روستای برخوردار از پرجمعیت ترین روستاهای شهرستان دلفان است که در بخش مرکزی و در مسیر جاده نورآباد به نهاوند قرار گرفته و دست کم ۱۰ روستای دیگر نیز در نزدیکی و اطراف آن قرار دارند.

این در حالیست که پاسخ مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در مقابل سوال چرایی عدم بهره برداری از این پروژه گازرسانی نیز در نوع خود جالب و البته قابل تامل است!

علی گودرزی در پی تماس خبرنگار مهر و سوال در مورد اینکه آیا قرار بود پروژه گازرسانی به روستای برخوردار در دهه فجر به بهره برداری برسد در پاسخی کوتاه گفت: بله قرار بود به بهره برداری برسد!

وی در ادامه وقتی خبرنگار مهر از وی سوال کرد که چرا این پروژه به بهره برداری نرسید، گفت: از هوا بپرسید!

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در پی درخواست خبرنگار مهر برای توضیح بیشتر در این زمینه گفت: با برف و یخبندان و بارانی که آنجا بود مگر می شد پروژه به بهره برداری برسد!

گودرزی در پاسخ به سئوال بعدی خبرنگار مهر در مورد وعده سه ساله بهره برداری و اینکه آیا در همه این مدت برف و باران بوده است، در پاسخی قابل تامل تر و به یکباره گفت: صدای شما را من ندارم، اگر شما صدای من را دارید بدانید که من صدای شما را ندارم!

وی در ادامه با وجود تکرار چندباره سوال توسط خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه صدای خبرنگار را ندارد گوشی را قطع کرد.

قابل تامل تر اینکه پس از بارها تماس خبرنگار مهر بعد از قطع کردن تلفن دیگر مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان به تلفن خود پاسخ نداد و در نهایت پس از سماجت خبرنگار در تماس گرفتن و پیگیری موضوع علی گودرزی تلفن خود را جواب داد و پاسخگویی در این زمینه را به روابط عمومی شرکت گاز استان محول کرد و با یادآوری اینکه پشت خطی دارد تلفن را دوباره قطع کرد!

به هر حال این روند پاسخ گویی مدیران به رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان و آن هم در مورد مشکل مردم یکی از روستاهای محروم شهرستان دلفان کمی تعجب آور و قابل تامل به نظر می رسد.

این در حالیست که بارها مسئولان ارشد دولت از جمله خود رئیس جمهوری بر ضرورت پاسخگویی و اطلاع رسانی شفاف مسئولان تاکید کرده اند که به نظر می رسد استمرار این روند برخورد مدیران دستگاه های اجرایی جز اطلاع رسانی ناقص و سردرگمی مردم نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

به هر حال روند بی مهری و بی احترامی به خبرنگاران گویا به روالی مرسوم در دیدگاه برخی مسئولان استانی تبدیل شده است که به نظر می رسد برای تحقق رسالت اطلاع رسانی شفاف و گویا مسئولان باید در دیدگاه خود تجدید نظر کنند.