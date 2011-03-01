عبدالرسول پورعباس در گفتگو با مهر عدم انطباق آموزش های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار کار را موضوعی دانست که از طریق آغاز به کار رسمی سازمان ملی مهارت دنبال خواهد شد.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان امیدوار بود که بحث عدم انطباق آموزش ها با نیازهای بازار کار از طریق فعالیت سازمان ملی مهارت رفع شود و سازوکار این مهم چگونه خواهد بود؟ اظهار داشت: هم اکنون در نظام آموزشی مهارتی هر شغل یک رشته است و معنای آن این است که ما برای هر شغل یک رشته جدید طراحی می کنیم.

پورعباس خاطر نشان کرد: پس در برنامه ریزی های جدید نحوه کار به شکلی پیش خواهد رفت که ارتقاء در مسیر شغل و در مسیر تحصیل با همدیگر همراستا شوند، پس ما مشکل را حل خواهیم کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: فرض کنید فردی که یک حسابدار می شود باید با روشهای جدید حسابداری در هر سال آشنا شود و لذا ما ارتقای شغلی وی را با ارتقای آموزشی اش گره می زنیم.

وی تاکید کرد: با اجرای این برنامه، فرد برای ارتقای شغلی و صلاحیتی اش باید این را ثابت کند که این صلاحیت را به دست آورده است که هم در مسیر شغل خود ارتقاء پیدا کند و هم ارتقای وی مبتنی بر آموزش باشد.

معاون وزیر کار ادامه داد: لذا آموزش های الکترونیکی را که سازمان فنی و حرفه ای در حال طراحی آن است برای همین امر است که فرد بدون اینکه از محیط شغلی خود جدا شود هر چند سال یکبار سطح دانسته ها و اطلاعات شغلی خود را ارتقاء بخشد.

پورعباس با اشاره به اینکه ارتقای شغلی افراد نیز باید دقیقا مبتنی بر ارتقای آموزشی آنها باشد، تصریح کرد: این کار شروع شده است و امیدواریم تا پایان سال با بحث های صورت گرفته در دولت و کمیته ای که از سوی دولت برای انجام این کار انتخاب شد کار پیش برود.