به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل انوریان - مدیرکل مهندسی عملیات شبکه سوییچ شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: با واگذاری نگهداری و بهره برداری از سومین مرکز ارتباطات بین الملل کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت این مهم در سازمان اسمی اداره کل مهندسی عملیات شبکه سوئیچ معاونت نگهداری و مدیریت شبکه این شرکت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارکنان این مرکز نیز که پیش از این کارمند شرکت مخابرات استان فارس بودند، به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شدند گفت: مرکز نگهداری ارتباطات بین الملل کشور سال 1386 برای تمرکززدائی ارتباطات بین‌الملل کشور از تهران و هم‌چنین برقراری ارتباطات بین‌الملل منطقه جنوب کشور در شهر شیراز نصب و راه‌اندازی شد و در حال حاضر با ظرفیت 15 هزار کانال با 18کشور بزرگ دنیا ارتباط مستقیم دارد و روزانه نیم میلیون مکالمه هموطنان را به مقاصد مختلف دنیا برقرار می‌کند.