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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

خدمات انفورماتیک اعلام کرد:

رشد 68 درصدی تراکنش ها در فازدوم طرح هدفمندی یارانه ها

رشد 68 درصدی تراکنش ها در فازدوم طرح هدفمندی یارانه ها

شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت الکترونیکی آن، تنها در چهار روز اول اسفند، تعداد تراکنش های ثبت شده در بانک‌های طرف قرارداد این شرکت رشد 68 درصدی را در مقایسه با زمان مشابه سال قبل نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود بهرامی- مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت خدمات انفورماتیک اظهار داشت: با تمهیدات صورت گرفته در بخش های سخت ‌افزاری، نرم افزاری و همچنین افزایش خطوط ارتباط فضایی امکانی فراهم شد تا با وجود همزمانی پرداخت یارانه ها با روزهای پایانی سال و مراجعات مکرر مردم به خودپردازها، زمان پاسخگویی در حد مطلوبی باشد.

وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر رشد 104 درصدی تراکنش ها در روز اول است که توفیق در پاسخگویی به این حجم مراجعات قطعا بدون آمادگی و تمهیدات لازم میسر نبوده است به همین منظور از چندی قبل با اعمال تغییرات در سخت افزارهای سیستم کارت، بالا بردن ظرفیت پردازش تراکنش‌ها، افزودن توان سخت افزاری سایر بخش ها و ارتقاء ظرفیت و سرعت سخت افزاری پایگاه های داده برای توزیع مناسب تر اطلاعات، شرایطی فراهم شد تا در ساعات اولیه تراکنش ها به نحو مطلوب انجام شود.
 
مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت خدمات انفورماتیک اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از طریق ابزارهای بانکداری الکترونیک را ناشی از اعتماد برنامه ریزان به فعالیت های صورت گرفته در این حوزه توصیف کرد و افزود: اجرای این طرح در حقیقت آزمونی بزرگ برای محک زدن توان بانکداری الکترونیکی کشور بشمار می رود. در این آزمون مسئولان شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک و بانک‌ها نقاط قوت، ضعف، ظرفیت ها و قابلیت ها خود را شناسایی کرده و به راهکارهای عملی در راستای توسعه مطلوب بانکداری الکترونیک دست می‌یابند.
کد مطلب 1262156

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