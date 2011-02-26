به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت علی لاریجانی به این شرح است:

خبر ارتحال حضرت آیت ‌الله سیدمحمدعلی حکیم از ثلاله پاک و مطهر سادات و یکی از علمای بزرگ نجف اشرف موجب تاثر و تاسف گردید.

این دانشمند جلیل‌القدر شخصیتی برجسته و اسوه تقوی و پرهیزگاری و ساده‌زیستی بود که در طول عمر بابرکت خویش نسبت به تعلیم و تربیت شاگردان زیادی در حوزه علمیه نجف اشرف اهتمام ورزید.

لازم می‌دانم این مصیبت وارده را ابتدا به پیشگاه حضرت ولیعصر (ارواحنا له الفداء)، ملت شریف عراق، حوزه مقدس نجف اشرف و فرزند مکرم ایشان حضرت آیت‌ الله سیدمحمد سعید حکیم و حفید گرامی ایشان حجت‌الاسلام و المسلمین سیدریاض حکیم و بیت ارجمند معظم له تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند منان علو درجات برای آن مرحوم مغفور مسئلت می‌کنم.