طلاب ممتاز خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندارخراسان جنوبی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از طلاب ممتاز استان گفت: وجود حوزه های علمیه در جمهوری اسلامی موجب پرورش افراد کم نظیر و بی نظیری همانند امام راحل (ره) شد.

وی با بیان اینکه حوزه عملیه از گذشته تاکنون پناهگاه مردم بوده است، اظهارداشت: آنچه که موجب ایجاد این پیوند عمیق شد، مردمی بودن حوزه های علمیه است.

رشید ساخت مدارس علمیه در جامعه را مهم دانست و بیان داشت: علاوه بر ساخت این مدارس باید زیر ساخت ها و بسترهای مناسب برای مروجان تفکر اسلامی ایجاد شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش بصیرت برای آحاد جامعه یک وظیفه است، اظهار کرد: بی بصیرتی در بین علما و روحانیان برای جامعه یک فاجعه محسوب می شود.

رشید با محکوم کردن کسانی که می خواهند در مقابل جامعه اسلامی فعالیت کنند،تصریح کرد: حافظ و قاری قرآنی که در خدمت مردم نباشد، ارزشی ندارد.

مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی نیز گفت: خانواده بزرگ روحانیت از مخاطبان اصلی پیام مقام معظم رهبری در سال همت و کار مضاعف هستند.

حجت ‌الاسلام والمسلمین مجید نصیرایی تصریح کرد: این همایش با هدف ایجاد انگیزه مضاعف بین طلاب و معرفی ظرفیت مدارس علمیه خواهران برگزار شده است.

وی اظهار داشت: ایجاد رقابت سالم در بین طلاب و اساتید و همچنین توجه به تلاش ها، فعالیت اساتید و طلاب مدارس علیمه از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

فعالیت شش مدرسه علمیه خواهران در خراسان جنوبی

دبیر همایش تجلیل از طلاب خراسان جنوبی در ادامه گفت: حوزه‌های علمیه باید به مردم شناخته شوند چرا که اکنون روحانیت در مرکز اجتماع قرار دارند.

طاهره روستا با بیان اینکه مسائل علمی و فرهنگی جامعه را مدارس علمیه تحت پوشش قرار می دهند، افزود: فعالیت‌هایی که در راستای تعلیم و تربیت خواهران انجام می شود تاثیر به سزایی در گسترش فرهنگ جامعه دارد.

روستا، فعالیت مدارس علمیه را در سه محور آموزش، پژوهش و فرهنگی ذکر کرد و گفت: در این مدارس، طلاب یکصد و 90 واحد درسی را در مقطع سطح دو حوزوی می ‌گذرانند.

وی برگزاری جلسات متعدد برای طلاب و روحانیان، پاسخگویی به سئوالات شرعی و اعزام به اردوهای راهیان نور را از جمله فعالیت‌های مدارس علمیه خواهران سطح استان برشمرد.

دبیر همایش تجلیل از طلاب خراسان جنوبی از اعزام مبلغ به مدارس سطح استان خبر داد و گفت: طرح مشاورین مذهبی در مدارس راهنمایی و دبیرستان و همچنین اجرای طرح سراج در مدارس ابتدایی از دیگر اقدامات انجام شده در مدارس علمیه خواهران است.

وی از وجود شش مدرسه علمیه خواهران در سطح استان خبر داد و بیان کرد: این مدارس در شهرستان های نهبندان، خوسف، قاین، فردوس، بشرویه و بیرجند فعالیت می کنند.

روستا یادآور شد: تجهیز سخت افزاری حوزه های علمیه وسیله ای برای ابلاغ رسالت و رساندن پیام دین به افراد جامعه است.