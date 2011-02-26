تنش در روابط دیپلماتیک پاکستان و آمریکا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت : تنش در روابط دیپلماتیک میان پاکستان و آمریکا پس از افشای این حقیقت که "ریموند دیویس" کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور مامور مخفی سیا بوده و در عملیاتی ویژه در پاکستان حضور داشته بیشتر شده است.

یک مقام سازمان اطلاعاتی پاکستان که خواست نامش فاش نشود، گفته است : کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور که هم اکنون در بازداشت نیروهای پاکستانی است، به طور مخفی برای سیا کار می کرد. وی افزود: افراد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را می شناسیم و به طور معمول با آنها در ارتباط هستیم، اما هیچ اطلاعاتی از ریموند دیویس نداشتیم.

ریموند دیویس که هم اکنون در بازداشت نیروهای پاکستانی است، پنجشنبه 7 بهمن پس از شلیک گلوله، دو موتور سوار را در شهر لاهور با ادعای "دفاع از خود در برابر سارقان" از پای در آورد و سومین نفر هم نیز درحالی که سعی در فرار از صحنه درگیری را داشت به وسیله یک خودروی کنسولگری آمریکا که برای کمک به دیویس به محل حادثه نزدیک می‌شد، زیر گرفته و کشته شد.

گفتنی است پیشتر آمریکا، پاکستان را تهدید کرده بود که در صورت آزاد نکردن این کارمند کنسولگری کمک های خود را به پاکستان قطع خواهد کرد.