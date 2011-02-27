گلستان قهرمان رقابتهای مچ اندازی باشگاههای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این رقابتها که عصر شنبه پایان یافت، 252 ورزشکار در قالب 16 استان به مدت 2 روز به میزبانی هیئت بدنسازی، پرورش اندام، مچ اندازی، بادی کلاسیک و قوی ترین مردان استان گلستان در سالن ورزشی شهید گرزین شرکت گاز استان گلستان در شهرستان گرگان شرکت داشتند.

در این رقابتها، تیم مچ اندازی مردان استان گلستان (تعاونی اعتبار امید جلین)، در دو بخش چپ دست و راست دست، عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد.

در بخش چپ دست تیم گلستان (تعاونی اعتباری امید جلین) با کسب 58 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های قزوین و لرستان به ترتیب با کسب 54 و 45 امتیاز در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.



در قسمت راست دست نیز تیم گلستان (تعاونی اعتباری امید جلین) با کسب 78 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و در این بخش تیم های لرستان و قزوین به ترتیب با کسب 31 و 28 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رقابتهای چپ دست که با حضور100 ورزشکار از 16 استان کشور برگزار شد که نتایج زیر به دست آمد: وزن 55 کیلوگرم با حضور 10 ورزشکار: موسی الرضا خانی بندانی از گلستان، محمدرضا جانی از قزوین و مسعود مختاری از تهران برتر شدند.

وزن 60 کیلوگرم با حضور 9 ورزشکار: مصطفی فلاح شیخلری از قزوین، شهرام الهیاری از آذربایجان غربی و هادی علیپور از گلستان، وزن 65 کیلوگرم با حضور 12 ورزشکار،طالب وکیلی تجره از کردستان، حامد همدانی صابر ‌ از مازندران و میثم مردانی از قزوین، وزن 70 کیلوگرم با حضور 10 ورزشکار: عماد باقرزاده از چهارمحال و بختیاری، افشار رحیمی از قزوین و مصطفی ماله میرچگینی از قزوین برتر شدند.



وزن 75 کیلوگرم با حضور 7 ورزشکار:محمد عابدینی از لرستان، عبدالمجید اوجی از گلستان و سیدامین صالحی از لرستان، وزن 80 کیلوگرم با حضور 9 نفر: امیر سهرابی از قزوین، داود سیفی از لرستان و احسان سلطانی از لرستان، وزن 85 کیلوگرم با حضور 7 ورزشکار: عباس شریفی از گلستان، کیوان یاراحمدی از لرستان و سعید احمدزاده از لرستان عنوانهای برتر را کسب کردند.



وزن 90 کیلوگرم با حضور 17 ورزشکار: مجید جمشیدی از قزوین، علی اصغر گودرزی از لرستان، مهدی ایروانی از خراسان رضوی، وزن 100 کیلوگرم با حضور 7 ورزشکار: محمد اسدزاده از آذربایجان غربی، یوسف شادکام از گلستان و احمد انوری از گلستان، وزن 110 کیلوگرم با حضور 6 ورزشکار: بهزاد خادمی از خراسان رضوی، مهدی رمضانی از قزوین و محمدجواد شهمیری از گلستان و وزن 110+ کیلوگرم با حضور 6 ورزشکار: شهاب عباسی از گلستان، علی محرمی از آذربایجان غربی و حسن علی اکبری از لرستان برتر شدند.

در قسمت راست دست که با حضور 102 ورزشکار از 16 استان کشور برگزار شد که نتایج زیر به دست آمد:وزن 55 کیلوگرم با حضور 19 ورزشکار: مسعود مختاری از تهران، عزیز احمدی از آذربایجان غربی، خلیل رجب زاده از تهران، وزن 60 کیلوگرم با حضور 13 ورزشکار: علی اکبر ثقفی از مازندران، یونس اسماعیلی از گلستان و مصطفی فلاح از قزوین،وزن 65 کیلوگرم با حضور 16 ورزشکار: امید میرآبی از گلستان، طالب وکیلی تجره از کردستان و رضا شکوهی از چهار محال و بختیاری برتر شدند.



وزن 70 کیلوگرم با حضور 17 ورزشکار: ابراهیم ایری از گلستان، امید جعفرزاده از آذربایجان غربی و مجید ایری از گلستان ، وزن 75 کیلوگرم با حضور 15 ورزشکار: عبدالمجید دوجی از گلستان، محمد عابدینی از لرستان و امین کسلخه از گلستان، وزن 80 کیلوگرم با حضور 13 ورزشکار: علی براتی از خراسان رضوی، اسماعیل توکلی از گلستان و علی مصطفوی از قزوین اول تا سوم شدند.



وزن 85 کیلوگرم با حضور 10 ورزشکار: عباس شریفی از گلستان، سعید احمدزاده از لرستان و رضا شگفت از چهار محال و بختیاری، وزن 90 کیلوگرم با حضور 19 ورزشکار: مجید جمشیدی از قزوین، شفاءالدین صحنه از گلستان و علی اصغر گودرزی نیا از لرستان، وزن 100 کیلوگرم با حضور 12 ورزشکار: محمد اسدزاده از آذربایجان غربی، احمد انوری از گلستان و امین آفریدخداوندی از آذربایجان شرقی برتر شدند.



وزن 110 کیلوگرم با حضور 9 ورزشکار: بهزاد خادمی از خراسان رضوی، مهدی رمضانی از قزوین، محمد زارع از تهران و وزن 110+ کیلوگرم با حضور 8 ورزشکار: مهدی عبدالوند از لرستان، شهاب عباسی از گلستان، علی محرمی از آذربایجان غربی برتر دشند.

همچنین در رقابت های اورهال دست راست در بخش آزاد مهدی عبدالوند از لرستان مقام اول و قهرمانی را از آن خود کرد. در رقابتهای اورهال دست چپ در بخش آزاد شهاب عباسی از گلستان مقام اول و قهرمانی را از آن خود کرد.