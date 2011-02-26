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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۶

سجادی در گفتگو با مهر:

باز کردن درب رآکتور نیروگاه بوشهر هیچ ارتباطی به ویروس استاکس نت ندارد

باز کردن درب رآکتور نیروگاه بوشهر هیچ ارتباطی به ویروس استاکس نت ندارد

سفیر ایران در روسیه در رابطه با باز شدن درب راکتور نیروگاه بوشهر گفت: باز کردن درب رآکتور هیچ ارتباطی به ویروس استاکس نت ندارد و با هدف چک نهایی رآکتور است.

سید رضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون نیروگاه بوشهر گفت: نیروگاه بوشهر، ‌اولین نیروگاه هسته ای در یک کشور اسلامی است و رژیم صهیونیستی و همه غرب، صف آرایی کرده اند که این اتفاق نیفتد و از چند سال قبل فشار سیاسی زیادی روی روسها گذاشته شده که روسها هم مانند آلمانها، این نیروگاه را نیمه تمام رها کنند.

وی یادآور شد: روسها نه تنها نیروگاه را رها نکرده اند، بلکه تأسیسات نیروگاه را کامل کرده ،‌سوخت را به کشور منتقل و در محل رآکتور، نصب کرده و نیروگاه را به مرحله افتتاح ، رسانده اند.

سفیر ایران تاکید کرد: سیاست دشمنان ایران ، این است که این پیروزی را در ذائقه ملت ایران ، تلخ نمایند و با شایعه پراکنی ، روابط ایران و روسیه در ارتباط با این پروژه را ، دچار اضطراب و بحران کنند. ما باید ، باهوشیاری ،‌ کام دشمن را از شکست در جنگ روانی اش ، تلخ کنیم.

سجادی در رابطه با باز شدن درب راکتور نیروگاه بوشهر نیز گفت: باز کردن درب رآکتور ، هیچ ارتباطی به ویروس استاکس ندارد و با هدف چک نهایی رآکتور است.
 
     
 
وی افزود: این اقدام ، با توافق کارشناسان روسی و ایرانی انجام شده است و کارشناسان ما و روس متفقا معتقدند که بدلیل استفاده از زیرساختها و تجهیزات آلمانی ، و تلفیق دو فناوری روسی – آلمانی ، ما ضرایب و استانداردهای حفاظتی  نیروگاه را بیش از استانداردهای متعارف  ، اعمال کنیم .
 
سجادی تاکید کرد: آقای کرینکو رئیس روس اتم، که برای شروع همکاری ایران و روسیه در زمینه رادیودارو ها ، هفته گذشته سفری به تهران داشت ، به اراده دولت روسیه برای راه اندازی نیروگاه تأکید کرد.
 
وی اضافه کرد: همچنین در ملاقات هفته گذشته اینجانب با معاون وزیر خارجه روسیه ، آقای ریابکف ، مجددا نسبت به اراده روسیه ، برای راه اندازی نیروگاه و ادامه همکاریهای انسانی و صلح آمیز هسته ای ، تأکید کرد.
 
سفیر ایران در پایان گفت: من از رسانه ها  تقاضا دارم ، به دانشمندان و کارشناسان ارزشمند کشور خود اعتماد داشته باشند واجازه دهند این عزیزان ، آنچه را که صلاح کشور است ، پیاده کنند.
 
کد مطلب 1262199

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