باز کردن درب رآکتور نیروگاه بوشهر هیچ ارتباطی به ویروس استاکس نت ندارد

سید رضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون نیروگاه بوشهر گفت: نیروگاه بوشهر، ‌اولین نیروگاه هسته ای در یک کشور اسلامی است و رژیم صهیونیستی و همه غرب، صف آرایی کرده اند که این اتفاق نیفتد و از چند سال قبل فشار سیاسی زیادی روی روسها گذاشته شده که روسها هم مانند آلمانها، این نیروگاه را نیمه تمام رها کنند.

وی یادآور شد: روسها نه تنها نیروگاه را رها نکرده اند، بلکه تأسیسات نیروگاه را کامل کرده ،‌سوخت را به کشور منتقل و در محل رآکتور، نصب کرده و نیروگاه را به مرحله افتتاح ، رسانده اند.

سفیر ایران تاکید کرد: سیاست دشمنان ایران ، این است که این پیروزی را در ذائقه ملت ایران ، تلخ نمایند و با شایعه پراکنی ، روابط ایران و روسیه در ارتباط با این پروژه را ، دچار اضطراب و بحران کنند. ما باید ، باهوشیاری ،‌ کام دشمن را از شکست در جنگ روانی اش ، تلخ کنیم.

سجادی در رابطه با باز شدن درب راکتور نیروگاه بوشهر نیز گفت: باز کردن درب رآکتور ، هیچ ارتباطی به ویروس استاکس ندارد و با هدف چک نهایی رآکتور است.

وی افزود: این اقدام ، با توافق کارشناسان روسی و ایرانی انجام شده است و کارشناسان ما و روس متفقا معتقدند که بدلیل استفاده از زیرساختها و تجهیزات آلمانی ، و تلفیق دو فناوری روسی – آلمانی ، ما ضرایب و استانداردهای حفاظتی نیروگاه را بیش از استانداردهای متعارف ، اعمال کنیم .

سجادی تاکید کرد: آقای کرینکو رئیس روس اتم، که برای شروع همکاری ایران و روسیه در زمینه رادیودارو ها ، هفته گذشته سفری به تهران داشت ، به اراده دولت روسیه برای راه اندازی نیروگاه تأکید کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در ملاقات هفته گذشته اینجانب با معاون وزیر خارجه روسیه ، آقای ریابکف ، مجددا نسبت به اراده روسیه ، برای راه اندازی نیروگاه و ادامه همکاریهای انسانی و صلح آمیز هسته ای ، تأکید کرد.

سفیر ایران در پایان گفت: من از رسانه ها تقاضا دارم ، به دانشمندان و کارشناسان ارزشمند کشور خود اعتماد داشته باشند واجازه دهند این عزیزان ، آنچه را که صلاح کشور است ، پیاده کنند.

