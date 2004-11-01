انفجاري قوي در نزديكي پايگاه نيروهاي ژاپني در جنوب عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سايت اينترنتي محيط، يك مسئول وزارت دفاع ژاپن زمان وقوع انفجار را ساعت 30/10 دقيقه به وقت محلي اعلام كرد و گفت: دراين حمله به هيچ يك ازنيروهاي ژاپني مستقر درشهر سماوه آسيبي نرسيد وهيچ حادثه غير طبيعي هم در پايگاه روي نداد.

به گفته اين مسوول، وزارت دفاع ژاپن تحقيقات خود را براي يافتن مركزصداي انفجارآغاز كرده است .

منابع خبري ژاپن به نقل ازيك منبع پليس عراق كه خواست نامش فاش نشود اعلام كردند: نيروهاي دانماركي خبردادند كه مقداري مواد منفجره در پايگاهشان كه در چند كيلومتري پايگاه نيروهاي ژاپني قرار دارد، منفجركردند.

اين انفجار يك روز پس از سربريدن يك گروگان ژاپني دربغداد صورت گرفت. گروگان گيران پس ازاينكه دولت ژاپن درخواست شان را براي خارج كردن نيروهاي ژاپني ازعراق رد كرد، اقدام به سربريدن يك شهروند ژاپني كردند.