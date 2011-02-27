تعرفه های گرمسیری برق در گلستان تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: پیرو پیگیریهای بعمل آمده توسط استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی و در پی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شرکت توانیر و دفاعیات بعمل آمده توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تغییر تعرفه گرمسیری استان که مورد درخواست مردم و مسئولان استان بود به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه که طی نامه ای توسط وزیر نیرو در تاریخ 23 بهمن ماه سالجاری ابلاغ شد، شهرستان آق قلا که مشمول تعرفه چهار گرمسیری با الگوی مصرف Kwh ۵۰۰ ماهیانه بود، مشمول تعرفه سه گرمسیری با الگوی مصرف ماهیانه Kwh ۱۰۰۰ شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اعمال تعرفه گرمسیری برای کل استان از ابتدای سال ۸۹ از اول خرداد تا ۱۵ شهریور بمدت ۱۰۸ روز در نظرگرفته شده است.

مدیرعامل توزیع برق گلستان افزود: پیش از این از اول تیر تا پایان شهریور به مدت ۹۳ روز در نظر گرفته می شد.



به گزارش مهر، تا پایان مهر ماه سال جاری و با پیوستن 9 هزار ۹۴۶ مشترک جدید به مشترکان توزیع برق استان، مجموع مشترکان برق در استان از مرز ۴۸۰ هزار مشترک گذشت.

از تعداد 483 هزار و 229 مشترک برق در استان گلستان، 286 هزار و ۲۲۱ مشترکان شهری است و همچنین 189 هزار ۲۳۸ مشترک را مشترکان روستایی و هفت هزار و ۷۷۰ مشترک را مشترکان مصارف سنگین تشکیل می دهند.



همچنین از مجموع کل مشترکان برق در استان، 402 هزار و 18 مشترک خانگی، 19 هزار و ۸۴۵ مشترک عمومی و چهار هزار و ۸۳۸ مشترک کشاورزی است.

هزار و ۸۸۴ مشترک صنعتی، 53 هزار و ۳۹۱ مشترک تجاری و هزار و ۲۵۳ مشترک مصارف آزاد هستند.