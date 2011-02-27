مصوبات شورای فرهنگ عمومی مازندران اثرگذار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: فعالیت این شورا در جامعه به خوبی مشهود نیست و در حد انتظارات خود د مسائل استان ورود پیدا نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: فرصت نقد و بررسی کارشناسانه در جلسات شورای فرهنگ عمومی مازندران کم است که باید در این زمینه بیشتر دقت کرد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه شورای فرهنگ عمومی مازندران اصلی ترین شورای استان در مجمع مشورتی مازندران است تصریح کرد: اعتبار ویژه ای برای اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی مازندران در نظر گرفته شود.

ابراهیمی با بیان اینکه موضوعاتی که شمولیت عام و اثرگذار در جامعه ندارد نباید در شورای فرهنگ عمومی استان طرح شود یادآور شد: دستگاههای فرهنگی مرتبط حضور پررنگی در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان داشته باشند.

وی وضعیت برپایی نماز جماعت در برخی مدارس مازندران را نامناسب خواند و افزود: نمازهای جماعت در مدارس باید جدی تر گرفته شود.

وی همچنین از عملکرد ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان انتقاد کرد و گفت: ستاد احیاء در مازندران تشریفاتی و فرمایشی فعالیت می کند.

ابراهیمی افزود: این ستاد در برخورد با معضلات و آسیب های اجتماعی استان با جدیت وارد نمی شود.

وی نقش کانونهای فرهنگی هنری در مساجد برای ترویج عقاید دینی جوانان را اثرگذار دانست و گفت: تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران باید افزایش یابد.

معاون استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه تیمی متشکل از فرهیختگان و اساتید استان برای برگزاری هفته فرهنگی مازندران فعال شدند اظهار داشت: در این هفته باید همه دستگاههای فرهنگی و غیرفرهنگی مازندران حضور اثرگذاری در برنامه های فرهنگی داشته باشند.

ابراهیمی زمان برگزاری هفته فرهنگی مازندران را نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 90 اعلام کرد و افزود: جشن نوروز 90 باید بر اساس مولفه های اسلامی و بومی و براساس ارزشهای ناب اسلامی برگزار شود.