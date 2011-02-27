هزار تن مرغ منجمد در استان قزوین ذخیره سازی شد

حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: به منظور تامین مواد پروتئینی بازار شب عید بیش از هزار تن مرغ منجمد در سردخانه های استان ذخیره شده است که از دهم اسفند ماه در واحدهای صنفی و فروشگاههای بهاره توزیع خواهد شد.
رحیمی افزود: قیمت مرغ منجمد در چند روز آینده مشخص و تعیین خواهد شد.
معاون سازمان بازرگانی استان همچنین از ذخیره سازی بیش از یک هزار تن پرتقال در سردخانه های استان خبر داد و تصریح کرد: سهمیه استان دو هزار تن پرتقال است که تاکنون بیش از یک هزار تن آن وارد استان شده است.
رحیمی سهمیه سیب استان را هم 800 تن اعلام و خاطرنشان کرد: این سهمیه نیز بزودی در میان مردم توزیع خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول اقلام یاد شده از بیستم اسفند ماه در 50 پایگاه سازمان بازرگانی در استان عرضه خواهند شد.
معاون سازمان بازرگانی استان یادآورشد: قیمت مصوب پرتغال و سیب هنوز از سوی وزارت بازرگانی تعیین و اعلام نشده است.
وی به مردم اطمینان داد در زمینه تامین کالاهای یاد شده هیچ مشکلی در استان نیست و مردم می توانند با آرامش نیاز مواد پروتئینی شب عید خود را تامین کنند.
نظر شما