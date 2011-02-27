تحولات خاورمیانه توازن قدرت را به نفع ایران تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل اسلاکمن" تحلیلگر نیوریوک تایمز طی گزارشی در صفحه اول این روزنامه با ذکر مطلب فوق به نقل از کارشناسان می افزاید: اگر چه هنوز برای مشخص شدن پایان کار رژیمهای عربی زود است،‌ اما تحولات هفته های اخیر نشان می دهد که حاکمان این کشورها که اکثریت آنها مخالف ایران بودند بویژه عربستان سعودی روز به روز ضعیف تر می شوند و نفوذ ایران گسترده تر می گردد. اعزام دو ناو جنگی ایران به کانال سوئز برای اولین بار پس از انقلاب و صدور مجوز از سوی مقامات مصر نشانه دیگری از به هم خوردن توازن قدرت در منطقه می باشد.

اسلاکمن می افزاید: رژیم عربستان سعودی که طی سالهای گذشته به عنوان متحد آمریکا تلاش گسترده ای را برای مقابله با ایران به راه انداخته بود این روزها متزلزل شده، بطوری که طی روزهای اخیر پادشاه این کشور به منظور دلجویی از مخالفین و مردم یک بسته 10 میلیارد دلاری را برای کمک به آنها ارائه نمود.

نیویورک تایمز می نویسد: اگر چه انگیزه خیزشهای مردمی مسائل داخلی در کشورهای عربی می باشد، اما بدون شک کشورهای متحد آمریکا که با اسرائیل در تعامل بودند از جمله عربستان، مصر و اردن با این تحولات زمینه را باخته اند و حال آنکه حمایتهای مردمی از گروههای اسلامی از جمله حزب الله و حماس رو به افزایش است.

یک مشاور منطقه ای دولت آمریکا که نخواست نامش ذکر شود می گوید: ایران بزرگترین پیروزمند این تحولات است. اسلاکمن می افزاید: در حال حاضر موازنه قدرت به نفع ایران تمام شده و کشورهای دیگر منطقه از جمله قطر و عمان نیز به کمپ ایران اضافه شده اند. معهذا برخی از کارشناسان می گویند، اگر ایران محتاطانه با تحولات منطقه برخورد نکند ممکن است افکار عمومی دنیای عرب ازاین نفوذ ایران ابراز نگرانی نماید که در آن صورت مجددا معادله تغییر خواهد یافت.

کارشناس موسسه رند می گوید: با توجه به تحولات صورت گرفته به نظر می رسد که موضع آمریکا برای مقابله با ایران در رابطه با برنامه های هسته ای هم ضعیف شده است.

در ادامه این گزارش تحلیلی با اشاره به تحولات لبنان و فلسطین آمده است که دراین تحولات نیز ایران نشان داده که قدرت بیشتری بدست آورده است.

یک کارشناس امور منطقه می گوید:‌ ایران نه تنها در عراق و لبنان بلکه در افغانستان نیز نفوذ بیشتری بدست آورده درحالی که نیروهای آمریکایی همچنان به جنگ در منطقه ادامه می دهند.