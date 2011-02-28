به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "فلسفه نرم‌افزار" در واقع درآمدی انتقادی به موضوع کد و نرم‌افزار است که می‌تواند مخاطبان خود را در فهم مفاهیم اجتماعی و فلسفی این موضوعات در عصر دیجیتال یاری کند.

دیوید بری این کتاب را که کوشیده است در آن به تجزیه و تحلیل رسانه‌های جدید نیز بپردازد، برای مخاطبانی نوشته که ممکن است پس‌زمینه‌ای غیرفنی داشته اما همزمان به مسایل مربوط به نرم‌افزار علاقه‌مند باشند. مخاطبانی که هم‌اکنون در جهانی زندگی می‌کنند که بر خلاف گذشته در آن از ماشین لباسشویی گرفته تا سیستمهای حرارت مرکزی و از اسباب بازی کودکان گرفته تا تلویزیون و ویدئو و بسیاری چیزهای دیگر به واسطه این فضای مجازی کنترل می‌شوند. "ایده کد"، "کد چیست؟"، "خواندن و نوشتن کد"، "اجرای کد" و " پدیدارشناسی محاسبات" از جمله عناوین فصول این کتاب هستند.

کتاب "فلسفه نرم‌افزار" نوشته دیوید بری که مدرس رشته مطالعات رسانه در دانشکده مطالعات سیاسی و فرهنگی دانشگاه سوانسی انگلستان است ودرباره نظریه‌های مربوط به کدهای دیجیتال و نرم افزار و اقتصاد سیاسی فرهنگی به تحقیق و پژوهش می‌پردازد، به زودی از سوی انتشارات پالگریو مک‌میلان، در 200 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.