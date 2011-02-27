فراز و فرودهای 10 ساله جشنواره موسیقی فجر

جشنواره موسیقی فجر امسال بیست و ششمین دوره اش را پشت سر گذاشت. با مروری گذار بر این بیست و شش دوره به سادگی می توان دریافت که این مهمترین رخداد موسیقایی کشور فراز و فرودهای بسیار ملموس و مشهودی داشته است چرا که در برخی دوره ها چهره های مطرح و موسیقیدانان برجسته ( درهمه بخشها) حضور داشته اند که همین حضور موجب ارتقای سطح کیفی و به تبع آن افزایش تعداد مخاطبان و ایجاد شور و اشتیاق بیشتری در برپایی جشنواره بوده و در برخی دوره ها نیز بسیار کم فروغ و در حد رفع تکلیف برگزار شده است.
همچنین در توصیف این بالا و پایین ها می توان به رقابتی بودن یا نبودن دوره ها، حضور و عدم گروههایی از بانوان (بخش ویژه بانوان)، برگزاری در شهرهایی غیر از تهران و همچنین دعوت از گروههای برتر و یا گروههای ضعیف در بخش بین الملل اشاره کرد.
همین فراز و فرودها در بخش نواحی نیز وجود داشته به طوری که در برخی دوره ها بزرگان موسیقی نواحی از اقصی نقاط ایران همچون حاج قربان، سرور احمدی، درویش حیاتی و... در این جشنواره شرکت کرده و به اجرای برنامه می پرداختند و یا در بخش بین الملل نیز در برخی دوره ها چهره های جهانی چون بسم الله خان، نصرت فاتح علی و... حضور داشتند.
به هر حال مشاهده همین فراز و نشیبها که در این سالها به چشم می آید نشاندهنده ضرورت برنامه ریزی درازمدت و ارائه آئین نامه و سیاستگذاری مشخصی برای جشنواره است. موضوعی که هرساله منتقدان و موسیقیدانان صاحبنظر به نبود آن انتقاد کرده اند.
از سوی دیگر، باید اذعان داشت که قوت و ضعف جشنواره ها بر اساس قوت و ضعف دبیر و مهمتر از آن وضعیت مرکز موسیقی (دفتر موسیقی) وزارت ارشاد و سطح همکاری دیگر نهادها از جمله خانه موسیقی، حوزه هنری، صدا وسیما و برخی مراکز دانشگاهی با این مرکز باز می گردد ضمن اینکه تغییر مدیریت در دفتر موسیقی ارشاد و معاونت هنری در این فراز و فرودها تاثیرات به سزایی داشته است. با تغییر هر مدیر و هر دبیری دوباره کاری و کسب تجربه جدید در دستور تیم تازه قرار گرفته و بدون توجه به راه رفته اقدامات تقریبا از نقطه صفر آغاز شده است.
در ادامه یک نگاه آماری به برگزاری ده دوره گذشته جشنواره های موسیقی فجر(از دوره 16) خواهیم داشت. با این توضیح که فقط از هنرمندان و گروههای شاخص و شناخته شده که در جشنواره شرکت کرده اند نام برده شده است.
جشنواره موسیقی فجر دوره شانزدهم : 16 تا 28 بهمن ماه 1379
دبیر: علی آینه ساز
هنرمندان وگروههای شرکت کننده: گروه شمس کیخسرو پورناظری، گروه نهفت، جهانشاه صارمی، چهل دف، غریب پور، باربد، محمد ساعد، مردان خدا جلال محمدیان، ارکستر فیلارمونیک تهران، شریف لطفی، ارکستر سمفونیک، لوریس چکناوریان، ارکستر مجلسی جوانان وحیدی آذر، اقبال آذر صالح عظیمی، دلنوازی، منبری، شورانگیز، گنجه ای، آراز رحیم شهریاری، گروه کر بهمن، ارکستر بزرگ جوانان، شاملو، منتشری، سهند رشید وطن دوست، فاخته، موسوی زاده و قربانی، ارکستر پارس نظر، صبا فرهاد پور، ارکستر ملی فخرالدینی.
بخش نواحی: فرج علی پور، محمود جهان، عاشق اسکندری، صحرا روشن، پورعطایی
دوره هفدهم:17 تا 29 بهمن 1380
گروهها: شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری، جلال ذوالفنون، فرهنگ شریف، عبدالحسین مختاباد، ارغنون،حسام الدین سراج، ارکستر سمفونیک چکناوریان،رضا مهدوی، کیوان ساکت،غریب پور،ارکسترموسیقی ملی، فرهاد فخرالدینی،علیرضا مشایخی، شاملو منتشری، پارس ناصر نظر و باربد محمد ساعد.
بخش نواحی:سرور احمدی، خلیفه غوثی،علی اکبر مهدی پور، ولی رحیمی، چنگیز مهدی پور، سهراب محمدی، پور عطاییو یدالله تیموری.
گروهها:شمس، کیخسرو پورناظری،جلال ذوالفنون،فرهنگ شریف، محمد موسوی،عبدالحسین مختاباد، ارغنون، حسام الدین سراج، ارکستر سمفونیک ایرج صهبایی، کیوان ساکت،ارکستر ملی، فخرالدینی،پری زنگنه، خاطره پروانه، کیانی نژاد، محمد اسماعیلی، سالار عقیلی، فاخته موسوی زاده، نهفت، صارمی،هادی منتظری، مسعود حبیبی، سعید ثابت و چکناوریان.
بخش بین الملل: ارمنستان، رمانی، اکراین،آلمان، گرجستان. فرانسه.
گروهها: گروه شهنازی داریوش پیرنیاکان، محمد نوری، رضا موسوی زاده،کامکارها، فرهنگ شریف و پارس، ناصر نظر، گروه کر مرکز موسیقی، گروه شمس و کیخسرو پورناظری.
بخش نواحی: صحرا روشن،چنگیز مهدی پور،غلام مارگیری،عاشق اسکندری
گروهها : ارغنون و بیدل سراج،باربد،محمدساعد،جوان، کیانی نژاد،دلنوازی،مهرداد دلنوازی،ذوالفنون،سپهر،فرهنگ شریف،شهنازی،پیرنیاکان،هوشنگ ظریف،فاخته،کیوان ساکت،بهنازذاکری،نهفت،صارمی،مسعود شعاری،جلیل عندلیبی،ارکستر سمفونیک تهران به رهبری طالب خان شهیدی،ارکستر ملی،فرهاد فخرالدینی
بخش نواحی: اوغلان بخشی،عاشق اسکندری،زنگشاهی،غلامعلی نی نواز،چنگیز مهدی پور،محسن شریفیان،غلام مارگیری،عاشق اسکندری
گروهها: ارکستر سمفونیک به رهبری لوریس چکناوریان، ارکستر ملی،فخرالدینی، با همراهی رامیز قلی اف ،فرهنگ شریف،فرید عمران، ملیحه سعیدی،شهلا میلانی و نسرین ناصحی، ارکستر مضرابی،حسین دهلوی، ارکستر موسیقی نو(علیرضا مشایخی)جلیل عندلیبی.
بخش نواحی: نورمحمد درپور،غلام مارگیری،عاشق رسول قربانی،ماشالله بامری،گلدی نژاد،مجید تکه، عاشق حسن اسکندری
بخش بین الملل: فرانسه،هلند،هند،آلبانی،اتریش،آذربایجان،ترکیه.
گروه پاپ: مانی رهنما،حمید عسگری،مجتبی کبیری،خشایار اعتمادی،گروه آریان.
بخش پژوهش: ارفع اطرایی، هماسادات افسری، ثابت زاده،علی زاده محمدی، ناصر مجرد، آزاده فر، خشایار اعتمادی.
دوره بیست و چهارم: 19 تا 26 آذر
بخش پژوهش:ثابت زاده، پویا سرایی،پورتراب، ایرج نعیمایی، ناصرمجرد.
*حمیدرضا عاطفی
