رقابت واقعی فرصتی برای رشد شرکتهای بیمه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسین ملکی شامگاه شنبه در جمع کارکنان و نمایندگان شرکت بیمه اظهار داشت: این عرصه فرصتی است تا هر یک از شرکتها توانائیهای خود را مورد آزمایش قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر رقابت به معنای واقعی کلمه در بازار بیمه ایران حاکم شود، شرکتهای بیمه در بخشهای دولتی و خصوصی دیگر برای تخریب یکدیگر تلاش نخواهند کرد.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین همچنین به ضریب نفوذ بیمه در ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به تنوع محصولات بیمه ای در کشور، ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.4 درصد است که این رقم نسبت به دیگر کشورها بسیار ناچیز است زیرا مردم بیشتر به دنبال بیمه های اجباری هستند و ازخدمات دیگر بیمه ای بی بهره اند.

ملکی خطاب به نمایندگان شبکه فروش این شرکت گفت: دراین رابطه باید گسترش و نفوذ بیمه های عمر و زندگی در دستور کار صنعت بیمه قرار گیرد.

وی یادآور شد: درجهان امروز که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند، کشورها برای آن که بتوانند درعرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صددند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفای نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.

ملکی یادآور شد: صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح است که با گردآوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی و تولیدی در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

وی همچنین بر فرهنگسازی مناسب، رقابت سالم، نظارت و برخورد جدی با تخلفات بیمه ای تاکید کرد.