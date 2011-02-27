بزرگترین طرح اقتصادی خاورمیانه در انتظار تسهیلات بانکی

احد عظیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: با هدف ایجاد اشتغال و افزایش درآمدزایی در منطقه شمال، سرمایه گذاری در این حوزه کلید خورده است.

وی خاطر نشان کرد: هنوز هیچ یک از تعهدات دولت در حوزه گردشگری به واسطه سنگ اندازی مدیران میانی اجرایی نشده است و رغبت را از سرمایه گذاران حوزه گردشگری کشور دلسرد می کند.



مجری پروژه گردشگری قوالماس خاورمیانه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی احداث هتل 35 طبقه در شهر گردشگر پذیر سلمانشهر عباس آباد مازندران از سه سال پیش و با حضور معاون سابق رئیس جمهور در حوزه گردشگری آغاز شده است تصریح کرد: مشایی در مراسم افتتاحیه این پروژه در حضور همگان قول اعطای تسهیلات برای اجرای این پروژه را ظرف یک هفته آتی در آن دوران عنوان کرده بود که همچنان بی نتیجه مانده و کفش های بنده در بانک تجارت ایران پاره شده است.



عظیم زاده با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور و تاکید معاون وی، بانک تجارت به عنوان بانک عامل برای اعطای تسهیلات به این پروژه مشخص شده است یادآور شد: مدیرعامل بانک تجارت، اجرای بزرگترین طرح گردشگری خاورمیانه در استانی مانند مازندران که قطب گردشگری کشور است را فاقد توجیه اقتصادی می داند و با این بهانه در سه سال گذشته ریالی تسهیلات به اجرای طرح فوق تخصیص نداده است.



وی با اظهار گله مندی از مسئولان وقت گردشگری به واسطه عدم تحقق وعده هایشان برای اجرای بزرگترین پروژه خاورمیانه افزود: علیرغم اینکه دو استاندار قبلی(شفقت و کریمی) و استاندار فعلی مازندران در تسریع برای اجرای پروژه بنده و همکارانم را یاری رسان بودند افزود: یکی از افرادی که اجرای پروژه بزرگ گردشگری خاورمیانه در منطقه را بی اساس قلمداد می کند یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است.



بزرگترین صادرکننده و کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه پروژه احداث هتل 35 طبقه و مجتمع های مسکونی و تجاری قو الماس خاورمیانه با گذشت سه سال حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: در صورتی که بانکها در اجرای این پروژه همکاری یا عدم همکاری کنند، پروژه فوق را ظرف یکسال آینده با توکل به خدا و سرمایه شخصی به اتمام خواهم رساند.



عظیم زاده با اشاره به اینکه بهترین نقطه بکر سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور و حتی منطقه استان مازندران است افزود: اگر سرمایه گذاری در دبی و آمریکا دیر بازده باشد در مازندران دارای بازدهی بالا و سریع الزمان است.



وی با بیان اینکه احداث هتل 35 طبقه هنوز در هیچ نقطه خاورمیانه اجرایی نشده است اظهار داشت: در مراحل احداث این پروژه بالغ بر 650 نفر مشغول به کار شده و با افتتاح این طرح بزرگ ملی برای هزار و 100 نفر شغل ایجاد می شود.



وی با اشاره به بی توجهی و بی اعتقادی مدیرعامل بانک تجارت کشور برای تخصیص اعتبار به پروژه عظیم گردشگری خاورمیانه که تاکنون 143میلیارد تومان از اعتبار شخصی به پیشرفت فیزیکی بالایی دست یافته است در عین حال گفت: موسسه مالی اعتباری مهر در مازندران با مشاهده این پروژه بزرگ گردشگری ظرف کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اعطای تسهیلات 50 میلیارد ریالی به این طرح بزرگ اثرگذار منطقه اقدام کرده است.



وی میزان اعتبار پیش بینی شده برای تکمیل این پروژه بزرگ گردشگری را 290 میلیارد تومان با احتساب زمین ذکر کرد و افزود: رئیس جمهوری قول مساعد داده که در اسرع وقت نسبت به مشکلات اعتباری و تسهیلاتی این پروژه اقدام کند.

