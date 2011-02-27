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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۶

1.5 میلیارد برای ساخت سالن استاندارد تیراندازی مازندران اختصاص یافت

1.5 میلیارد برای ساخت سالن استاندارد تیراندازی مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته استانهای فدراسیون تیراندازی از اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای ساخت سالن استاندارد تیراندازی مازندران در شهرستان ساری خبر داد.

مصطفی پورحسین در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: برای ساخت سالن تیراندازی ساری، شهرداری این شهر زمینی را به این منظور اختصاص داده و بزودی کار ساخت آن اجرایی خواهد شد.

وی افزود: سالن تیراندازی ساری در ابعاد 10خط بادی، 10خط 25 متر و 10 خط 50 متر خفیف طراحی شده و برابر استانداردهای این رشته ورزشی ساخته خواهد شد.
 
رئیس کمیته استانهای فدراسیون تیراندازی با اشاره به اینکه سالن اختصاصی تیراندازی در بیشتر استانهای کشوردر حال ساخت است، ادامه داد: بیشتراین سالنها اکنون به طورمیانگین 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با توجه به شرایط  استانهای مختلف کشور به طور میانگین 500 میلیون تا یک میلیارد ریال برای تکمیل آنها اعتبارنیاز است.
 
پورحسین ابرازامیدواری کرد: همه سالنهای تیراندازی در حال ساخت درکشور تا پایان سال آینده بهره برداری خواهد شد.
 
وی به کسب سهمیه بازیهای المپیک 2012 لندن توسط مهلقا جام بزرگی در رشته تیراندازی اشاره کرد و ادامه داد: ورزشکاران رشته تیراندازی در چهار مسابقه مهم بین المللی و جهانی فرصت دارند تا سهمیه ورودی بازیهای المپیک 2012 لندن را کسب کنند.
 
وی یادآور شد: هم اکنون ورزشکاران این رشته ورزشی در دو بخش مردان و بانوان در اردوهای آمادگی در تهران حضور دارند.
 
کد مطلب 1262237

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