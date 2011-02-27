  1. استانها
  2. قزوین
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نشان برتر گرفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نشان برتر گرفت

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و رئیس کمیته ملی روباتیک ایران، موفق به کسب نشان برتر جشنواره فناوری ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در دومین دوره جشنواره ستاره های فن آوری که در تهران برگزار شد مرتضی موسی
خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و رئیس کمیته ملی روباتیک ایران به علت برگزاری مستمر مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و توجه گسترده به شاخه علوم روباتیک و کامپیوتر با اعطای لوح و نشان ستاره های برترین چهره فعالیت های علمی تقدیر شد.
 
دومین جشنواره ستاره های فن آوری ایران با همکاری سازمان فن آوری اطلاعات کشور، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران برگزار شد.
 
تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب چند مقام بین المللی از تیم های برتر جهان در این بخش محسوب می شود.
کد مطلب 1262240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها