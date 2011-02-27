رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نشان برتر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در دومین دوره جشنواره ستاره های فن آوری که در تهران برگزار شد مرتضی موسی

خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و رئیس کمیته ملی روباتیک ایران به علت برگزاری مستمر مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و توجه گسترده به شاخه علوم روباتیک و کامپیوتر با اعطای لوح و نشان ستاره های برترین چهره فعالیت های علمی تقدیر شد.

دومین جشنواره ستاره های فن آوری ایران با همکاری سازمان فن آوری اطلاعات کشور، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران برگزار شد.

تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب چند مقام بین المللی از تیم های برتر جهان در این بخش محسوب می شود.