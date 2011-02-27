کارت الکترونیکی در تاکسیرانی قزوین جایگزین پول نقد می شود

جواد صباغان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 58 دستگاه GPS روی تاکسی های بی سیم نصب شده و در هفته جاری نیز 80 دستگاه GPS دیگر روی خودروهای آژانس درون شهری نصب می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون سه شرکت حمل و نقل درون شهری با ارائه درخواست برای نصب GPS بر روی خودروهای شرکت اقدام کرده اند، گفت: با نصب دستگاه GPS نه تنها شرکت های حمل و نقل می توانند نظارت بهتر و بیشتری بر خودروهای تحت پوشش خود داشته باشند، بلکه با کیلومترشمار و تاکسی متر که بر روی خودروها نصب می شود، مسافران می توانند مسافت طی شده را ارزیابی و کرایه واقعی که دستگاه اعلام می کند را به راننده پرداخت کنند.

صباغان از برگزاری جلساتی با بانک انصار برای انعقاد قراردادهایی درخصوص کارت شهروندی خبر داد و اظهارداشت: در این جلسات چگونگی تهیه و توزیع کارت شهروندی برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی بررسی می شود و امیدواریم در نیمه اول سال آینده طرح کارت شهروندی و پرداخت الکترونیکی کرایه ها را در تاکسی های گردشی و تعدادی از آژانس ها اجرایی کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: با این تکنولوژی هر مسافر به محض ورود و خروج از تاکسی، کارت الکترونیکی (کارت شهروندی) خود را در دستگاهی که در تاکسی نصب می شود، کشیده و براساس کیلومتر و نرخ اعلام شده در تاکسی متر، توسط همان کارت، کرایه را پرداخت می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ساماندهی، نصب سایبان، چراغ و دستگاه ثبت ساعت تعدادی از ایستگاه های تاکسی به ویژه در ایستگاه تاکسی میدان 22 بهمن یادآور شد: با نصب دستگاه ثبت ساعت فعالیت در ایستگاه های تاکسی، زمان فعالیت کلیه رانندگان توسط سازمان تاکسیرانی کنترل می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از نصب تعدادی دستگاه ثبت ساعت در تاکسی های گردشی مسیر ولیعصر در چند روز آینده هم خبر داد و گفت: در آغاز 50 دستگاه ثبت ساعت روی تاکسی های خیابان ولی عصر و در نوبت بعد در تاکسی های مسیر 22 بهمن نصب می شود.