به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حوری جعفری با اشاره به رشد 6.5 درصدی رشد عرضه انرژی ایران در یک دهه گذشته، گفت: همچنین در این مدت مصرف انرژی با رشدی 6.4 درصدی به هزار و 187 میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است.

کارشناس طرح جامع انرژی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی از بخش خانگی و تجاری به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی کشور یاد کرد و افزود: هم اکنون نزدیک به 35 درصد انرژی کشور در بخش خانگی، 23 درصد در بخش حمل و نقل، 20 درصد در بخش صنعت و حدود چهار درصد انرژی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور به 46 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: پس از گاز طبیعی، گازغنی، مایعات و میعانات گازی با 6 درصد، برق با هشت درصد، فرآورده های نفتی با 39 درصد، ذغالسنگ و انرژی های تجدید پذیر حدود یک درصد در سبد انرژی ایران سهم دارند.

این مقام مسئول از رعایت نکردن معیارهای مصرف، ضرورت سرمایه گذاری برای نوسازی و بازسازی سیستمهای انرژی، راندمان پایین فرآیند سیستمهای انرژی و قیمت پایین حاملهای انرژی به عنوان مهمترین موانع عمده مدیریت انرژی در کشور یاد کرد و افزود: بر این اساس تدوین طرح جامع انرژی، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نظام قیمت گذاری حاملهای انرژی، استفاده از تکنولوژی های جدید مهمترین برنامه ها برای کاهش شدت مصرف انرژی به شمار می روند.

این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه هم اکنون متوسط مصرف انرژی کشور در بخشهای مختلف بیش از استانداردهای بین المللی است، بیان کرد: در حال حاضر متوسط مصرف سوخت خودروهای داخلی 10.7 لیتر به ازای هر صد کیلومتر بوده این در حالی است که این نرخ در کشورهای پیشرفته 5.5 لیتر است.

وی عمر ناوگان حمل و نقل کشور را حدود 22 سال اعلام کرد و افزود: اما عمر ناوگان حمل و نقل در کشورهای پیشرفته صنعتی کمتر از هشت سال است.

حوری جعفری با اشاره به آغاز تدوین طرح جامع انرژی به عنوان یک سند یکپارچه ملی در بخش انرژی کشور، اظهار داشت: هدف از تدوین این طرح جامع بررسی وضع موجود و مطلوب بخشهای انرژی در عرضه و تقاضا است.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی و پیش بینی تراز انرژی برای منابع انرژی اولیه، اشکال مختلف انرژی ثانویه و انرژی نهایی یکی دیگر از اهداف این طرح جامع است، بیان کرد: بر این اساس تعیین سبد بهینه حامل های مختلف انرژی و طراحی نقشه راه 20 ساله انرژی کشور ضروری به نظر می رسد.

کارشناس طرح جامع انرژی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی با اعلام اینکه تاکنون سه فاز برای تدوین طرح جامع انرژی تعریف شده است، یادآور شد: در فاز اول این طرح تجذیه و تحلیل وضع موجود، در فاز دوم طراحی و ترسیم وضع مطلوب و در فاز سوم تحلیل شکاف، ارائه راهکارها و راهبردهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب در بخش انرژی اجرایی خواهد شد.

حوری جعفری با بیان اینکه مطابق با وضع موجود و ایده آل مصرف انرژی یک مدل جدید برای مصرف حاملهای مختلف انرژی تعریف خواهد شد، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا یک سال آینده مطالعات فاز اول طرح جامع انرژی در سطح کشور به پایان برسد.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پایان خاطر نشان کرد: در تدوین طرح جامع انرژی تمامی دستگاههای دولتی و غیر دولتی همچون وزارت نفت، نیرو، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و مجلس شورای اسلامی مشارکت خواهند داشت.