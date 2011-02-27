پیوستن دیپلماتها به قطار انقلابیون؛ مهمترین تفاوت قیام لیبی در جهان عرب

مردم لیبی همسو با موج تغییر در جهان عرب و سر دادن شعار آزادیخواهی و عدالتخواهی روز 17 فوریه قیام علیه رژیم دیکتاتوری معمر القذافی را آغاز کردند.

قیام لیبی که به تاسی از انقلاب مصر و تونس آغاز شد علاوه بر سرکوب وحشیانه معترضین از سوی نیروهای امنیتی و مزدوران وابسته به معمر القذافی تفاوت عمده ای با انتفاضه مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی همچون یمن و بحرین است.

استعفای مقامات، وزیران و دیپلمات های لیبیایی از مهمترین تفاوت های قیام ملت لیبی با دیگر کشورهای عربی به شمار می رود. این اقدام که به پیشبرد انتفاضه مردمی کمک می کند از نخستین روزهای آغاز اعتراضات و با استعفای وزیر دادگستری لیبی آغاز شد. این روند با استعفای وزیر امور مهاجرت و مهمتر از آن وزیر کشور در هفته نخست قیام مردمی ادامه یافت.

علاوه بر وزیران، شماری از سفرا و عوامل سفارتخانه ها و نمایندگان لیبی در نهادها و سازمان های بین المللی نیز در اعتراض به قلع و قمع معترضین از سمت خویش استعفا کردند و به صفوف انقلابیون پیوستند.

سفارتخانه های لیبی در هند، چین و مالزی و استعفای نماینده لیبی در اتحادیه عرب از جمله اقدامات حمایت آمیز دیپلمات های لیبیایی از انتفاضه ملت به شمار می رود.

پیوستن دیپلمات ها به قطار انقلابیون لیبی همچنان ادامه دارد. 11 تن از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشور در اتحادیه عرب روز گذشته طی بیانیه ای از کشتار وحشیانه مردم توسط مزدوران قذافی ابراز انزجار کرده و حمایت خود را از قیام مردمی این کشور اعلام کردند.

همچنین اعضای هیئت لیبی در ژنو نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور دسته جمعی از سمت خویش استعفا و اعلام کردند که شریک جنایات رژیم معمر القذافی نیستند.

"عبدالله عبدالرحمان زاید" نماینده لیبی در "فائو" نیز در راستای حمایت از انقلاب مردمی لیبی از سمت خویش استعفا کرد.

"عبدالمطلوب الملفی" منشی اول سفارت لیبی در بوتسوانا نیز استعفا کرد و به صفوف معترضین لیبیایی پیوست. وی همچنین اظهار داشت که بوتسوانا در اعتراض به سرکوب وحشیانه مردم در لیبی روابط دیپلماتیک خود را با لیبی قطع کرده است.

"صلاح الدین زارم" سفیر لیبی در فرانسه و "عبدالسلام القلالی" نماینده لیبی در یونسکو نیز استعفای خود را اعلام کردند.

"حسین المصراتی" منشی دوم سفارت لیبی در پکن که هفته گذشته به جمع انقلابیون پیوسته بود اظهار داشت که سفرا و دیپلمات های مستعفی و خانواده هایشان به دلیل استعفا تحت فشار عوامل رژیم قذافی قرار دارند.

پیوستن دیپلمات ها به قیام مردمی لیبی از این امر فراتر رفته و موج آن به "احمد قذاف الدم" هماهنگ کننده روابط مصر و لیبی که از خاندان معمر القذافی و پسر عموی وی محسوب می شود نیز رسیده است.

احمد قذاف الدم اعلام کرده است که در اعتراض به کشتار بی رحمانه شهروندان لیبی دیگر در رژیم دیکتاتوری قذافی فعالیت نخواهد کرد و خواستار پناهندگی سیاسی در مصر است.

علاوه بر دیپلمات ها برخی مقامات قضایی لیبی نیز با انقلابیون همراه شده اند. "عبدالرحمان العبار" دادستان کل این کشور اظهار داشت که رژیم دیکتاتوری لیبی از ارزش ها و اصول حق و عدالت به دور است و ادامه فعالیت با چنین رژیمی غیر ممکن است.

"ابراهیم الخلیل" رئیس دایره تفتیش و بازپرسی قضایی بنغازی نیز همگام با مقامات و دیپلمات های لیبی روز پنجشنبه با اعلام استعفای خود به مردم انقلابی لیبی پیوست.

در اقدامی مشابه نیز "علی محمود هویدی" مدیر امنیت مردمی استان بنغازی و مدیران دایره جنایی و امنیت شماری از استان های لیبی نیز از تصمیم خود برای استعفا و پیوستن به مردم خبر داده اند.

