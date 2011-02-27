به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت وزارت صنایع، نفت، دانشگاه‌های اصفهان و تهران طراحی اولین خودروی هیبریدی ایران به پایان رسیده است و به زودی با حضور رئیس جمهوری از این خودروی زیست محیطی به طور رسمی رونمایی خواهد شد.

اولین خودروی هیبریدی ایران یک دستگاه اتوبوس 6 سیلندر بوده که با تکمیل ساخت این خودرو ایران رسما به جمع کشورهای دارنده تکنولوژی طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی جهان می پیوندد.

در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، ژاپن و آلمان شاخص ترین کشورهای دارنده دانش فنی طراحی و ساخت خودروهای هیبریدی در سطح جهان هستند که ایران به عنوان چهارمین کشور وارد عرصه تولید خودروهای هیبریدی خواهد شد.

مطالعات طراحی اولین خودروی هیبرید الکتریکی ایران از حدود سه سال گذشته آغاز شده است به طوری که این پروژه یکی از طرحهای ملی با تکنولوژی بالا و نمونه ای موفق از کارگروهی و نتیجه همکاری تنگاتنگ دانشگاه و بخش صنعت است.



کاهش 30 درصدی مصرف سوخت اتوبوسهای درون شهری، کاهش 75 درصدی آلاینده ها و دستیابی به استاندارد یورو چهار از دستاوردهای این طرح ملیبه شمار می رود به طوری که میزان صرفه جویی در مصرف سوخت اتوبوس هیبریدی معادل 19 لیتر در هر 100 کیلومتر پیمایش بوده که با فرض یکصد هزار کیلومتر پیمایش سالانه برای هر اتوبوس صرفه جویی سالانه 19 هزار لیتری را به دنبال خواهد داشت.



پیشتر مسئولان وزارت نفت هدف از اجرای این پروژه ملی ارزیابی امکان طراحی ساخت اتوبوس هیبرید الکتریکی در کشور، کسب دانش فنی مربوط به‌ آن و نمونه سازی یک دستگاه اتوبوس معرفی کرده و اعلام می کنند: در این طرح یک موتور احتراقی چهار سیلندر با توان 130 کیلووات جایگزین موتور اولیه 6 سیلندر OM457 با حجم 12 لیتر و توان 220 کیلو وات شده است.



بر اساس سیاست گذاریهای جدید دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، هیبرید، انرژی الکتریکی و سایر سوختهای زیست محیطی از سهمی پنج درصدی در سبد سوخت خودروها برخوردار شوند.