کمیته فوتبال در استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد شامگاه شنبه در دیدار با مسئولان آسیا ویژن با پتانسیلهای مطلوب استان زنجان در رشته های مختلف را یادآور شد و افزود: تنها مشکل حال حاضر ورزش استان زنجان فوتبال است و نتوانسته انتظارات را برآورده نکرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استان زنجان دارای 40 تیم در لیگهای برتر است، افزود: استان زنجان جزو استانهای برتر کشور است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: ما نمی خواهیم فوتبال را از خارج از استان بیآوریم بلکه تلاش ما ارتقا فوتبال استان زنجان از داخل استان زنجان و ظرفیتهای موجود استان با کمک کسانی از بیرون استان است که می توانند برای ارتقا فوتبال استان زنجان کمک کنند.

وی با بیان اینکه آوردن فوتبال از خارج استان و خریدن امتیاز تیمها به ضرر استان است، ادامه داد: ما مصمم به حرکت اصولی و زیربنایی در زمینه فوتبال هستیم و نمی خواهیم با تیم و بازیکنان غیربومی فوتبال استان را درست بکنیم بلکه بهره گیری از بازیکنان بومی و تیم بومی هدف استان است.

استاندار زنجان، رویکرد علمی را فرآیند حال حاضر فوتبال در سطح جهانی دانست و با بیان اینکه عدم توجه مطلوب به فوتبال به این ورزش ضربه می زند افزود: برای برنامه ریزی فوتبال به صورت علمی و کارشناسانه کمیته فوتبال استان راه اندازی شد.

رئوفی نژاد، هدف کمیته فوتبال را پایه ریزی و شکل دهند فوتبال منسجم و ریشه دار عنوان کرد و افزود: راه اندازی مدرسه فوتبال و پرداختن به رده های سنی نوجوانان و جوانان برای رسیدن به تیم قوی بزرگسالان باید از اهداف و کارکردهای این کمیته باشد.

وی آسیا ویژن را بهترین راهکار و عقبه برای طرح استان زنجان برای ارتقاء فوتبال این استان اعلام کرد و افزود: از دو سال پیش استان زنجان تمایل جدی خود را برای اجرای طرح آسیاویژن اعلام کرده بود

استاندار زنجان، از جدیت و حمایت کامل استان زنجان از اجرای طرح آسیاویژن در این استان خبرداد و با تاکید بر لزوم حمایت حمایت مسوولان کنفدراسیون اسیا از طرح آسیا ویژن استان زنجان افزود: مطمئن باشید استان زنجان از استانهای موفق در طرح آسیاویژه خواهد بود.

رئوفی نژاد، با یادآوری تشکیل ستاد بازیهای 2014 کره جنوبی در استان زنجان افزود: استان زنجان با هدف حمایت از کلیه رشته های ورزشی ستاد بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی را در استان زنجان به عنوان اولین استان تشکیل دادیم.