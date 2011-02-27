چین و ایران در اجرای طرح آسیاویژن موفق ترین کشورها بودند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کایتا سوگی هارا شامگاه شنبه در دیدار اعضای گروه آسیا ویژن ایران در کنفدراسیون آسیا با استاندار زنجان، موفقیت ایران و چین را به دلیل وجود دولت قوی و علاقمند به ورزش بخصوص فوتبال عنوان کرد و افزود: دولت های چین و ایران از طرح آسیا ویژن حمایت خوبی کردند.

سوگی هارا با اشاره به حضور دو روزه خود و تیم همراه در استان زنجان گفت: پتانسیل خوبی در استان زنجان در زمینه فوتبال وجود دارد.

وی لزوم همکاری و تعامل دولت با هیئت های فوتبال را در زمینه اجرای طرح آسیا ویژن مورد تاکید قرار داد و افزود: لازمه اجرای موفق طرح آسیاویژن وجود حمایت ویژه از این طرح است.

مسئول طرح آسیا ویژن ایران در کنفدراسیون آسیا، با یادآوری تجربیات خود در زمینه اجرای طرح آسیاویژن در مناطق مختلف آسیا، وجود و تعامل سه عامل دولت، پشتیبان و همچنین هیئت های فوتبال را عامل موفقیت در اجرای طرح آسیاویژن دانست و ادامه داد: در مناطق مختلف اسیا طرح آسیاویژن موفق بوده است.

سوکی هارا، از تلاش و توجه ویژه استاندار زنجان در زمینه توسعه فوتبال استان زنجان قدردانی کرد و افزود: با همکاری سه جانبه، دولت، AFC و هیئت فوتبال طرح آسیا ویژن موفق خواهد بود.

همچنین رئیس فوتبال استان زنجان اجرای طرح آسیا ویژن را گامی مهم در راستای توسعه فوتبال استان زنجان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر طرحهای ویژه در زمینه توسعه فوتبال آسیا در استان زنجان اجرا می شود.

فریدون اصفهانیان از برگزاری کلاس های داروری و مربیگری در قالب طرح آسیاویژن توسط کنفدراسیون آسیا خبر داد و افزود: سه کلاس داروی، چهار کلاس مربیگری با حضور مدرسان AFC از کنفدراسیون آسیا درخواست شده است.

وی تلاش هیئت فوتبال زنجان را مثمر ثمر بودن برای توسعه فوتبال زنجان اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم با حمایت مدیریت عالی استان و سایر مسوولان دلسوز ورزش استان بتوانیم در راستی ارتقاء فوتبال استان مثمر ثمر باشیم.