پشتیبانی از ولایت فقیه محوری ترین ارزش انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در اجتماع مردم شهرستان جویبار افزود: تمام نمازهای جمعه در گوشه و کنار این کشور، سنگرهای مستحکم دفاع از آرمان های اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به شکوفایی استعدادهای جوانان استان، خاطرنشان کرد: بهره گیری مناسب از این استعدادها و به ثمر نشاندن آن یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران استان است که در دستور کار ما قرار دارد.

طاهایی با اشاره به موفقت اخیر کشتی گیران جویباری در سطح کشور، بیان داشت: پیروزی های امروز جوانان کشور در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، فناوری، ورزشی مرهون خون شهدا و استقلال حاکم بر ایران اسلامی است.

استاندار مازندران تصریح کرد: در شرایطی که ۲۵۰۰ شبکه ماهواره ای شبانه روز بر علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند، شاهد صدور و گسترش پیام انقلاب به کشورهای مختلف جهان و ایجاد موج اسلام خواهی در آن ها هستیم.

طاهایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان جویبار، اظهار داشت: برای رفع این مشکلات در سفرهای استانی دولت به مازندران تصمیماتی اتخاذ شده که با همت مدیران در اجرای این مصوبات تسریع صورت خواهد گرفت.

استاندار مازندران در ادامه، با دو جانباز دفاع مقدس شهرستان قائم شهر، منصور حاجیان و حسن اکبری دیدار کرد.

جانباز ۷۰ درصد منصور حاجیان در کوی ذوالفقاریه آبادان و جانباز نخاعی ۷۰ درصد حسن اکبری در عملیات کربلای یک به درجه رفیع جانبازی نایل شدند.

استاندار مازندران سپس با حضور در منزل این دو جانباز سرافراز اسلام، ضمن تجلیل از رشادت ها و دلاورمردی های آنان، پای صحبت ها و بیان خاطرات شیرین آنها نشست.