سالانه 18 هزار میلیارد تومان صرف سوانح رانندگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی شامگاه شنبه در جلسه شورای راهداری اداره کل راه و ترابری مازندران، توجه ویژه به مقوله ایمنی محورها را از ضروریات و اولویت های کاری وزارت راه و ترابری در سطح کشور برشمرد.

وی عنوان کرد: پرداختن به مقوله ایمنی اثرات بسیار مثبتی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه دارد.

واحدی، مازندران را به عنوان یک مرکز مهم در بخش گردشگری و جذب مسافر دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی این استان و وجود گردشگران و مسافران بی شماری که به این استان سفر می کنند می طلبد که محورهای ارتباطی آن با توجه به نزدیکی به پایتخت و دارا بودن سه محور ارتباطی با پایتخت همواره ایمن واستاندارد باشد.

وی در ادامه، مسئله ایمنی محورها را به عنوان موضوع فرابخشی دانست و تصریح کرد: با توجه به اهمیت ایمنی محورها باید تمامی بخش های مرتبط به این مقوله در قالب یک کار گروهی و هماهنگ اقدامات و فعالیتهایی را در زمینه ایمنی حمل و نقل جاده ای و ترافیک به پیش گیرند.

مدیرکل دفتر علائم و تجهیزات ایمنی راههای سازمان راهداری کشور، به چند مورد از اهمیت حوزه ایمنی در محورها اشاره و افزود: ایمنی محورها می تواند پیامدهای مثبتی در تمامی سطوح در جامعه داشته باشد که یکی از آنها جلوگیری از به هدر رفتن منابع عظیم اقتصادی است چرا که با توجه به آمار و ارقام، سالانه بیش از 18 هزار میلیارد تومان صرف هزینه تصادفات و سوانح رانندگی شده که این مهم می تواند یک مانع در جهت توسعه کشور به حساب آید.

واحدی، به اثرات ایمنی محورها در مقوله اجتماعی و فرهنگی نیز اشاراتی داشته و خاطر نشان کرد: اگر نگاهی به آمار کشته شدگان و مصدومان تصادفات و سوانح رانندگی در سطح کشور بیندازیم در می یابیم که ایمنی محورها می تواند در جهت توسعه اجتماعی و جلوگیری از هنجارهای رفتاری در سطح جامعه جلوگیری کند.

وی گفت: فوت سرپرست خانوار در تصادفات و مصدوم شدن و معلول شدن دائمی آنان و از هم پاشیدگی و ایجاد مشکلات و معضلات در سطح خانواد ه ها و در جامعه از جمله مواردی است که تأثیرات عمیقی در درازمدت در اجتماع ایجاد که تمامی این موارد با پرداختن به ایمنی محورها و رعایت قوانین و مقررات قابل حل است.