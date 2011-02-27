  1. استانها
  2. مازندران
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۲

مصرف سوخت در مازندران 20 درصد کاهش یافت

مصرف سوخت در مازندران 20 درصد کاهش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت: از آغاز هدفمند کردن یارانه ها، مصرف سوخت در مازندران 20 درصد کاهش یافت.

محمد رضا مظلومی به مهر گفت: با گذشت دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور، مصرف سوخت مازندران در سال گذشته، 468 میلیون و 82 هزار لیتر سوخت مصرف شد که این میزان امسال به 376 میلیون و 612 هزار و 200 لیتر کاهش یافت.

وی، مصرف بنزین معمولی در این مدت را 157 میلیون و 605 هزار لیتر بنزین سوپر 9 میلیون و 100 هزار لیتر اعلام کرد.

به گفته مظلومی، در دو ماه اخیر بالغ بر 51 میلیون لیتر نفت سفید، 152 میلیون و 850 هزار لیتر نفت کوره و شش میلیون و 964 هزلر لیتر گازوئیل مصرف شد.

مازندران دارای دو شرکت پخش فرآورده های نفتی در ساری و چالوس است.

کد مطلب 1262263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها