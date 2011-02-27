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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۰

بازسازی سینما "آفریقا" سال 90 شروع می‌شود

بازسازی سینما "آفریقا" سال 90 شروع می‌شود

بازسازی سینما "آفریقا"ی تهران با فراهم شدن امکانات سال 90 شروع می‌شود.

محمدرضا صابری مدیر سینما آفریقا به خبرنگار مهر گفت: انجمن سینماداران برای احیا، بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما برنامه‌ریزی دارد و امیدواریم با مساعدت موسسه سینما شهر این اتفاق تسریع شود. در طرح‌های جدید سینماهای "سروش" و "آفریقا" قرار است بازسازی شوند.

سخنگوی انجمن سینماداران ادامه داد: قرار است سینما "سروش" به دو سالن مجهز و کامل از نظر سیستم صوتی و تصویری تبدیل شود، برای شروع تعمیر و تجهیز سینما "آفریقا" اقدامات اولیه انجام شده، نقشه آماده است و با انجام هماهنگی‌های نهایی امیدواریم سال 90 بازسازی این سینما را شروع کنیم.

سینما "آفریقا" بالاتر از میدان ولیعصر (عج) قرار دارد و سینما "سروش" در خیابان شریعتی است.

کد مطلب 1262264

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