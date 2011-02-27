محمدرضا صابری مدیر سینما آفریقا به خبرنگار مهر گفت: انجمن سینماداران برای احیا، بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما برنامه‌ریزی دارد و امیدواریم با مساعدت موسسه سینما شهر این اتفاق تسریع شود. در طرح‌های جدید سینماهای "سروش" و "آفریقا" قرار است بازسازی شوند.

سخنگوی انجمن سینماداران ادامه داد: قرار است سینما "سروش" به دو سالن مجهز و کامل از نظر سیستم صوتی و تصویری تبدیل شود، برای شروع تعمیر و تجهیز سینما "آفریقا" اقدامات اولیه انجام شده، نقشه آماده است و با انجام هماهنگی‌های نهایی امیدواریم سال 90 بازسازی این سینما را شروع کنیم.

سینما "آفریقا" بالاتر از میدان ولیعصر (عج) قرار دارد و سینما "سروش" در خیابان شریعتی است.