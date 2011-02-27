تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و سوم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم فوریه سال 2011 میلادی.
- سی و یکمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام تختی که از روز شنبه با حضور 80 کشتی گیر از 6 کشور خارجی در جزیره کیش آغاز شده است، امروز با برگزاری مسابقات اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم به پایان میرسد.
- تیم فوتبال نوجوانان ایران امشب در دومین دیدار تدارکاتیاش در اردوی امارات به مصاف تیم نوجوانان این کشور میرود.
- نشست اعضای شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی صبح امروز به ریاست حمید سجادی، با حضور بهرام افشارزاده و جهت بررسی اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات بین المللی و اردوهای خارجی برگزار میشود.
- دیدار نهایی مسابقات لیگ قهرمانی انگلستان (League Cup) امشب بین تیمهای آرسنال و بیرمنگام برگزار میشود.
- روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* وستهام - لیورپول
* منچسترسیتی - فولهام
- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* کاتانیا - جنوآ
* کالیاری - لاتزیو
* باری - فیورنتینا
* سسنا - کیهوو
* رم - پارما
* برشا - لچه
* پالرمو - اودینزه
* سامپدوریا - اینتر
- روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* لوانته - اوساسونا
* هرکولس - ختافه
* راسینگ سانتاندر - ویارئال
* اتلتیک بیلبائو - والنسیا
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* اینتراخت فرانکفورت - اشتوتگارت
* وردربرمن - بایر لورکوزن
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