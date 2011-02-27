مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

ایران :

آژانس بین المللی انرژی اتمی مواضع ایران را تایید کرد

واکنش اعضای خبرگان به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی

خودروهای یورو 5 در راه بازار ایران

تفاهم:

بازار سکه ملتهب شد؛ قیمت سکه 381 هزار تومان

کیف پول الکترونیکی حذف شد

با ورود بیش از 10 هزار سهامدار جدید؛ جمعیت بورس تهران به 3 میلیون و 318 هزار نفر رسید

جام جم :

گزارش متفاوت آژانس

بهداد سلیمی بهترین وزنه بردار 2010 جهان

اختلاف بر سر بلیت مترو بالا گرفت

عضو کمیسیون بودجه مجلس: یارانه ها سال آینده کاهش نمی یابد

جوان:

ثبات قیمت های بازار در آخرین روزهای سال

هاشمی رفسنجانی: حوادث روز 25 بهمن کار ضد انقلاب بود

سلیمی بهترین وزنه بردار 2010 جهان





حمایت:

از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بیست و ششمین بار تایید شد؛ صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران

آیت الله هاشمی رفسنجانی: حول محور ولایت فقیه بحران ها را پشت سر گذاشته ایم

افزایش نگران کننده تلفات دارویی





خبر:

حرف و حدیث ها پیرامون یک طرح تازه؛ اینترنت پاک کلیک خورد

مردم نگران نباشند، تعرفه های پزشکی بالا نمی رود

آخرین مصاحبه با دکتر بروجردی، داماد امام (ره): بس که خاموش نشستم دل فریاد گرفت



خراسان:

گزارش جدید آمانو درباره فعالیتهای هسته ای ایران

14 مصوبه کارگروه ملی زیارت و فرهنگ رضوی ابلاغ شد

هاشمی رفسنجانی: تکلیف نظام و مردم برای مقابله با افراد و گروههای معاند که نمونه آن در 25 بهمن اتفاق افتاد روشن است



دنیای اقتصاد:

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ افزایش دستمزدها تورم زاست؟

رکورد جدید سکه طلا

گزارشی که شورای امنیت را تکان داد؛ گریه نماینده لیبی در سازمان ملل

شرق:

پاسخ هاشمی به "شانتاژ افراطی ها" در انتخابات ریاست خبرگان: تسلیم نمی شوم

داماد امام (ره) درگذشت

بهداد سلیمی وزنه بردار برتر سال 2010

درخواست مجدد قالیباف درباره اعتبارات مترو



فرهیختگان:

سلطانیه: 80 درصد گزارش آمانو تایید همکاری ایران است

آیت الله هاشمی رفسنجانی: هیچ گاه به دنبال پست و مسئولیت نبوده ام

خروج 15 موسسه مالی از خدمات بانک مرکزی



قدس:

با ابلاغ دستورالعمل از سوی معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛ آغاز تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی

کاخ قذافی در محاصره مردم

سعیدلو: سرمربی تیم ملی فوتبال قبل از عید مشخص می شود



کیهان:

آتش در خیمه قذافی، سقوط طرابلس قطعی شد

موسسه برو کینگر: ایران با هدفمندی یارانه ها بر تحریم ها غلبه کرده است

یورش نیروهای امنیتی مصر به تجمع کنندگان در میدان التحریر





همشهری:

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت داماد امام (ره)

شهرداری و مردم دو سوم قیمت بلیت مترو را می پردازند ؛ پرداخت سهم دولت در ابهام

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پرداخت وام ازدواج 5 میلیونی از سال آینده