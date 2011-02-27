  1. سیاست
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۰

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه 8 اسفندماه به این شرح است.

ایران :
آژانس بین المللی انرژی اتمی مواضع ایران را تایید کرد
واکنش اعضای خبرگان به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی
خودروهای یورو 5 در راه بازار ایران

تفاهم:
بازار سکه ملتهب شد؛ قیمت سکه 381 هزار تومان
کیف پول الکترونیکی حذف شد
با ورود بیش از 10 هزار سهامدار جدید؛ جمعیت بورس تهران به 3 میلیون و 318 هزار نفر رسید
 
جام جم :
گزارش متفاوت آژانس
بهداد سلیمی بهترین وزنه بردار 2010 جهان
اختلاف بر سر بلیت مترو بالا گرفت
عضو کمیسیون بودجه مجلس: یارانه ها سال آینده کاهش نمی یابد
 
جوان:
ثبات قیمت های بازار در آخرین روزهای سال
هاشمی رفسنجانی: حوادث روز 25 بهمن کار ضد انقلاب بود
سلیمی بهترین وزنه بردار 2010 جهان

حمایت:
از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بیست و ششمین بار تایید شد؛ صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران
آیت الله هاشمی رفسنجانی: حول محور ولایت فقیه بحران ها را پشت سر گذاشته ایم
افزایش نگران کننده تلفات دارویی

خبر:
حرف و حدیث ها پیرامون یک طرح تازه؛ اینترنت پاک کلیک خورد
مردم نگران نباشند، تعرفه های پزشکی بالا نمی رود
آخرین مصاحبه با دکتر بروجردی، داماد امام (ره): بس که خاموش نشستم دل فریاد گرفت

خراسان:
گزارش جدید آمانو درباره فعالیتهای هسته ای ایران
14 مصوبه کارگروه ملی زیارت و فرهنگ رضوی ابلاغ شد
هاشمی رفسنجانی: تکلیف نظام و مردم برای مقابله با افراد و گروههای معاند که نمونه آن در 25 بهمن اتفاق افتاد روشن است

دنیای اقتصاد:
"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ افزایش دستمزدها تورم زاست؟
رکورد جدید سکه طلا
گزارشی که شورای امنیت را تکان داد؛ گریه نماینده لیبی در سازمان ملل
 
شرق:
پاسخ هاشمی به "شانتاژ افراطی ها" در انتخابات ریاست خبرگان: تسلیم نمی شوم
داماد امام (ره) درگذشت
بهداد سلیمی وزنه بردار برتر سال 2010
درخواست مجدد قالیباف درباره اعتبارات مترو
 
فرهیختگان:
سلطانیه: 80 درصد گزارش آمانو تایید همکاری ایران است
آیت الله هاشمی رفسنجانی: هیچ گاه به دنبال پست و مسئولیت نبوده ام
خروج 15 موسسه مالی از خدمات بانک مرکزی
 
قدس:
با ابلاغ دستورالعمل از سوی معاون رئیس جمهور صورت گرفت؛ آغاز تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی
کاخ قذافی در محاصره مردم
سعیدلو: سرمربی تیم ملی فوتبال قبل از عید مشخص می شود
 
کیهان:
آتش در خیمه قذافی، سقوط طرابلس قطعی شد
موسسه برو کینگر: ایران با هدفمندی یارانه ها بر تحریم ها غلبه کرده است
یورش نیروهای امنیتی مصر به تجمع کنندگان در میدان التحریر

همشهری:
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت داماد امام (ره)
شهرداری و مردم دو سوم قیمت بلیت مترو را می پردازند ؛ پرداخت سهم دولت در ابهام
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: پرداخت وام ازدواج 5 میلیونی از سال آینده
کد مطلب 1262267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها