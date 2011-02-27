پیش فروش حضوری بلیت اتوبوس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش حضوری بلیت اتوبوسهای بین شهری امروز هشتم اسفند ماه جاری در 13 مرکز فروش بلیت در سطح شهر تهران و پایانه های مسافربری آغاز شده است.

گزارش میدانی مهر نشان می دهد که امروز صبح در مقابل برخی مراکز فروش بلیت همچون مراکز واقع در اطراف میدان فردوسی - تا لحظه انتشار خبر- صفهایی نیز تشکیل شده است.

فرهاد صالحیان مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران پیش از این با اشاره به آغاز پیش فروش اینترنتی بلیتهای نوروزی از ابتدای اسفند ماه گفته بود: با برنامه ریزی های انجام شده از یک اسفند ماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 90، هیچ کمبودی از نظر تامین اتوبوس های بین شهری وجود ندارد و شهروندان برای تهیه بلیت با کوچکترین کمبودی مواجه نخواهند شد.

وی افزوده بود: شرکت های مسافربری برای همکاری هر چه بیشتر با دولت برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی بر خلاف سالهای پیش، هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیتها اعمال نکرده اند و سرویسهای ثابت با همان قیمتهای معمول به ارایه خدمت ادامه خواهند داد.