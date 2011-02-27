اکران فیلمهای چهلمین جشنواره رشد در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه شنبه و طی مراسمی نمادین با حضور جمعی از مسئولان استان افتتاحیه اکران فیلم های این حشنواره رشد در سنندج آغاز شد و قرار است که در بیش از 40 سالن در سطح استان 133 فیلم اکران شود.

رئیس سازمان دانش آموزی استان کردستان با اشاره به اینکه کردستان در سی و نهمین جشنواره فیلم رشد رتبه دوم استانی را کسب کرد، افزود: امسال در مجموع 133 فیلم از میان 280 فیلم راه یافته به بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم رشد در 40 سالن استان اکران خواهد شد که نسبت به سال گذشته تعداد سالن ها قریب دو برابر شده است

رضا کرمی خاطر نشان کرد: فیلم های منتخب در قالب انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم بلند، و مستند با موضوعات علمی، آموزشی، تربیتی، هنری، فرهنگی و ورزشی در رده های سنی مختلف انتخاب و آماده اکران در جشنواره استانی است .

وی در ادامه افزود: امسال همچون سال های گذشته سازمان ها و ارگان های دولتی سطح استان از جمله استانداری، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، بنیاد شهید و امور ایثارگران این سازمان را در اجرای جشنواره یاری می کنند .