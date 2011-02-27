عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- نخست وزیر چین گفت: افزایش شدید ارزش یوآن باعث ورشکستگی و از دست دادن فرصت های شغلی شده است.
- رسانه دولتی کره شمالی هشدار داد در صورتی که کره جنوبی به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه دهد، کشورش شروع به تیراندازی می کند.
- وزیر خارجه فرانسه امروز یکشنبه استعفا می کند.
- شورای امنیت سازمان ملل دارایی "معمرقذافی" دیکتاتور لیبی را بلوکه کرده و ممنوعیت سفر را علیه وی اعمال کردند.
- در پی اعتراضات ضد دولتی در عراق، قانون منع رفت و آمد در پایتخت اعمال شد.
- وزیر دادگستری سابق لیبی در شرق شهر بنغازی یک دولت موقت تشکیل داد.
- اوباما خواستار برکناری "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی شد.
- صدها هندی از لیبی خارج شدند.
- تظاهرات ضد نژاد پرستی در قدس برگزار شد.
- قطری ها جنبش آزادی خواهی اینترنتی راه اندازی کردند.
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