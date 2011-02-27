دستگیری قاچاقچیان در خراسان جنوبی 48 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز رزمایش ولایت نیروهای انتظامی خراسان جنوبی اظهارداشت: این رزمایش به منظور ارتقای توان رزمی، ایجاد انگیزه و تداوم روحیه رزمندگی، برخورد هماهنگ و منسجم با حوادث غیرمترقبه، امنیتی و مقابله با تهدیدات و ناامنی، ایجاد نظم و آرامش، مقابله با گروگان‌ گیری و اقدامات ضدتروریسم، عملیات انتظامی راپل و برخورد با اراذل، اوباش و اخلاگران در نظم عمومی برگزار می ‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رزمایش ولایت با هماهنگی نیروی انتظامی استان با سازمان‌های امدادی و خدمات ‌رسانی از قبیل اورژانس، شهرداری و هلال‌احمر برگزار می‌شود، افزود: این همایش به مدت دو روز با به کارگیری نیروهای رزمی، عملیاتی، پلیس‌های تخصصی، یگان‌ ویژه پاسداران استان، یگان‌های تکاوری و با پشتیبانی یگان‌های رزمی، امدادی و مرزی در راستای ارتقای اقدامات حرفه ‌گرایی پلیس اجرا می‌ شود.

4 تن مواد مخدر در خراسان جنوبی امحاء شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: امروز در حاشیه برگزاری این همایش چهارتن مواد مخدر نیز در استان امحاء می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به فرهنگ اصیل و ارتقای باورهای دینی مردم خراسان جنوبی، آمار جرائم خشن در این استان صفر است.

امیر گودرزی خاطرنشان کرد: فقر و خشکسالی در سال‌های اخیر نتوانسته‌ است در افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در این استان تاثیر چشم ‌گیری داشته باشد به گونه ‌ای که احساس ناامنی در بین مردم خراسان جنوبی وجود ندارد.

وی از آغاز طرح جمع‌آوری خرده ‌فروشان و توزیع‌ کنندگان مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: در این طرح که تا پایان سال ادامه دارد با هماهنگی مقامات قضایی استان به طور ضربتی و محله‌ ای توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی، نیروزا و توهم‌ زا دستگیر می‌ شوند.

وی از کشف و ضبط بیش از 26 تن مواد مخدر طی 11 ماه امسال در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: عمده این کشفیات مواد مخدر صنعتی بوده اند.