لاریجانی درباره طرح رسیدگی به دارایی کارگزاران نظام توضیح داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی امروز مجلس در جلسه غیر علنی توضیحاتی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی کارگزاران نظام ارائه کرد.

به گزارش مهر لاریجانی در این جلسه غیر علنی توضیحاتی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و ایرادات شورای نگهبان به این طرح به نمایندگان ارائه داد.

بر اساس این گزارش طرح رسیدگی به دارایی کارگزاران کشور پس از تصویب نمایندگان به دستگاههای قضایی تقدیم می شود.

همچنین در این جلسه غیر علنی لاریجانی توضیحاتی در رابطه با اینکه این طرح مربوط به نمایندگان و مقامات دولتی و منصوبان درجه اول آنها یعنی فرزندان و افراد تحت تکفل شان است نه افرادی چون داماد کارگزاران.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر این جلسه غیر علنی که تا ساعت 8:30 صبح طول کشید پایان یافت و اکنون مجلس جلسه علنی خود را آغاز کرده است.