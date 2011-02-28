به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح تحول اقتصادی دولت با محوریت هدفمندی یارانه ها در سالجاری اجرایی شد، این در حالی است که به گفته رئیس جمهور اجرای طرح در سایر ابعاد از جمله طرح تحول نظام بانکی، طرح تحول مالیاتی و ایجاد فرصتهای شغلی و حل معضل بیکاری در سال آینده با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

محورهای طرح تحول بانکی

یکی از محورهای اصلی طرح تحول نظام بانکی کشور ایجاد بانکداری قرض الحسنه در کشور است، این موضوع که از سالها پیش توسط نظام بانکی کشور پیگیری می شد و از آرزوهای دیرینه بانکها است، در سال 90 به حقیقت خواهد پیوست.

ایجاد بانکداری بر مبنای قرض الحسنه مستلزم کاهش نرخ تورم به تک رقمی و حتی کمتر از 5 درصد است، به همین دلیل است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است که اگر نرخ تورم به 4 یا 5 درصد برسد، بانکداری قرض الحسنه در کشور ایجاد خواهد شد.

سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز تاکید کرده است که با اجرای طرح تحول نظام بانکی از ثمره بانکداری اسلامی در کشور بهره مند می شویم.

به نظر می رسد که سال آتی استارت اولیه ایجاد بانکداری قرض الحسنه با اجرای طرح تحول بانکی در کشور زده شود، بانک مرکزی در همین راستا اصلاحیه ای برای لایحه بانکداری بدون ربا تدوین کرد که هم اکنون در راه رسیدن به مجلس است.

ایجاد زمینه آغاز فعالیت بانکداری قرض‎‌الحسنه

طرح تحول بانکی که از دو سال پیش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آغاز شده است، در سال آتی جدی تر خواهد شد. کلیات طرح تحول اقتصادی که شامل بخشهای مختلفی است در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با مهر توسعه بانکداری الکترونیکی، ساماندهی و افزایش شفافیت در عقود را از جمله بخشهای طرح تحول بانکی می داند. البته تاکنون بخشهایی از طرح تحول بانکی به مرحله اجرا رسیده است و در سال آینده بقیه بخشهای آن نیز تکمیل خواهد شد.

مسئولان اقتصادی و بانکی زمان فعلی را برای اجرای طرح تحول بانکی مثبت ارزیابی می کنند و دلیل این ادعا را هم موفقیت نظام بانکی در اجرای هدفمندی یارانه ها عنوان می کنند.

موفقیت نظام بانکی در اجرای هدفمندی

برخی اجرای طرح تحول بانکی را با توجه به گسترگی مباحث آن به قیام بانکی رئیس جمهور قلمداد می کنند. حتی موضوع جراحی نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ایده های رئیس جمهور در سال 87 در قالب تبدیل 8 بانک بزرگ دولتی به بانک قرض الحسنه هم مطرح بود.

ایجاد بانکی به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران هم در راستای ساماندهی وضعیت قرض الحسنه بانکها مطرح شد که البته نتیجه ای به جز آنچه پیش بینی می شد را در پی داشت.

نظارت بر عملکرد بانکها و مدیران بانکی هم از دیگر محورهای مهم طرح تحول نظام بانکی است که ادامه طرح تائید صلاحیت مدیران عامل بانکها در سال آینده و احیای هیئت نظارت بانک مرکزی با اختیارات وسیع در این راستا است.

ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه

به نظر می رسد که ادامه برنامه ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در پی ساماندهی تعاونی های اعتباری که به گفته قائم مقام بانک مرکزی در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد، از دیگر مباحث است.

یکی از محورهای مهم دیگر اصلاح نظام پولی یا همان حذف صفرها است که وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی از اجرای آن به عنوان یکی از محورهای طرح تحول بانکی یاد کرده اند.

یک مقام مسئول در معاونت اقتصادی وزرات امور اقتصادی و دارایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: پروژه ها دو بخش اصلاح نظام مالیاتی و بانکی در کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح و مصوب شده و دستگاههای مربوطه هم بر اساس آن پروژه ها را اجرایی می کنند.

وی مطرح کرد: با وجود اینکه موضوع ایجاد فرصتهای شغلی و حل مشکل بیکاری در سال آینده به صورت ویژه مورد تاکید رئیس جمهور است اما نه تنها در کارگروه هدفمندی یارانه ها مورد بحث و بررسی قرار نگرفت بلکه در بودجه سال آینده نیز مطرح نشده است.