دلایل رشد شاخص بورس/ افزایش معاملات خرد و عادی

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر دلایل رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر را منطقی توصیف کرد و گفت: رشد شاخص بورس در پی تغییر و تحولاتی که در سطح اقتصادی رخ داد، اتفاق افتاد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به افزایش قیمت نفت و سه برابر شدن قیمت آن نسبت به دوران بحران مالی برخی از کشورها، افزود: افزایش قیمت نفت بر روی صنایع مختلف اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه اثر تحولات در عرضه و تقاضای واقعی که در بازار شکل می گیرد، خواهد بود، تصریح کرد: نکته مهم این است که شاخصهای رشد کرده عمدتا در پی معاملات بسیار سنگین اتفاق افتاده است.

صالح آبادی با اشاره به افزایش حجم معاملات بسیار بالای که در بورس صورت می گیرد، اظهارداشت: امسال بیش از 19 هزار میلیارد تومان معامله به جز فرابورس در بازار اوراق بهادار اتفاق افتاده است، این در حالی است که امسال معامله ای همچون مخابرات نداشتیم.

دبیر شورایعالی بورس اضافه کرد: سال گذشته بیش از 8 هزار میلیارد تومان از حجم معاملات در بورس متعلق به مخابرات بود اما امسال معامله ای همچون مخابرات نداشتیم.

به گفته وی حجم معاملات خرد و عادی بازار به جز معاملات عمده افزایش قابل توجهی پیدا کرده که نشان از نقدشوندگی بیشتر بازار سرمایه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: رشد شاخصها در سایه معاملات روان و سنگینی که در بازار صورت گرفته، اتفاق افتاده است.