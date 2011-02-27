نشست "جایگاه گفتگو در هرمنوتیک گادامر " باحضوردکتر شمس‌الملوک مصطفوی استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکتر علی محمد صابری استاد فلسفه و عرفان اسلامی تربیت دبیر مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) فردا دوشنبه 9 اسفندماه درسرای اهل قلم برگزار می‎شود.

هانس گئورگ گادامر فیلسوف آلمانی معاصر، همکار و شاگرد هایدگر بود و از پیشروان هرمنوتیک فلسفی به شمار می‎رود. گادامر ازطریق به گفتگو واداشتن متون ،آنها را به شیوه دیالکتیکی تفسیر می‎کند. او با نقد نظریه‎های زیبایی شناسی، روشهای رایج نقد ادبی و ابژه دانستن متن ادبی را زیر سؤال می‎برد. او معتقد است منتقد باید متن را به جنبش و حرکت واداشته و اجازه دهد، متن خودش را برای منتقد متکشف سازد.از نظر او شعر و تفکر همپای یکدیگرند.از نظر او مفسر، شعر، خود نیز باید نگاهی شاعرانه به جهان داشه باشد این نگاه شاعرانه او را از مرز کلمات عبور می‎دهند و ساحتی را برای او مقرر می‏سازند که در آن ساحت، شعر وجود برای او آشکار می‌شود. او باید خود به نحوی شاعر باشد تا بتواند با کلمات شعر نسبت برقرار کند و واژه‎ها را وادارد دربرابر او، چون گل، خود را شکوفا کنند.

این نشست از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.